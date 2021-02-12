Как начать инвестировать с небольшим бюджетом: советы для начинающих

Несмотря на рост финансовой грамотности, многие россияне оказались в прошлом году не готовы к трудностям, вызванным распространением ковида. Так, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), у почти половины — 45% — к началу пандемии не было сбережений, еще у 29% — они хоть и были, но быстро закончились, и только у 26% финансовая "подушка безопасности" оказалась достаточно большой.
Если сбережений нет, то нужно начинать копить уже сейчас. Конечно, если есть такая возможность. Но банки предлагают низкие ставки по вкладам, которые долгое время оставались для россиян основным финансовым инструментом. На этом фоне граждане продемонстрировали рост интереса к фондовому рынку. Так, на конец января 2021 года количество физических лиц, у которых есть брокерский счет на Московской бирже, достигло 9,4 млн против 3,8 млн еще в декабре 2019 года. Активность частных инвесторов тоже оказалась рекордной — за первый месяц текущего года хотя бы одну сделку совершили 1,5 млн человек против 425 тыс. годом ранее.
Эксперты шутят — чтобы начать инвестировать, надо открыть брокерский счет и купить первую бумагу. Объясняем, как все-таки правильно подготовиться к первой покупке.
Что если я не смогу заниматься инвестициями в ценные бумаги?
Фондовый рынок — это, по сути, площадка с разными инструментами. Одни из них подходят всем категориям инвесторов, другие могут быть слишком сложны для новичков.
Поэтому говорить, что кто-то может или не может заниматься инвестированием на фондовом рынке, неправильно, уверен руководитель отдела инвестиционного консультирования ГК "Финам" Владимир Цыбенко. Могут все. Важно — выбрать правильные инструменты, исходя из своих целей и финансовых возможностей.
Для начала полезно будет понимать, как фондовый рынок в принципе устроен. Основные действующие лица:
- эмитент — выпускает ценные бумаги, чтобы привлечь деньги;
- инвесторы — вкладывают деньги в эти ценные бумаги, чтобы получить прибыль;
- брокеры — посредники между продавцом и покупателем;
- депозитарий — ведет учет ценных бумаг инвестора.
Все они "приходят" на биржу, которая представляет собой торговую площадку. Инвестор решает продать (или купить) какую-то бумагу. И, например, через приложение дает брокеру поручение разместить на бирже "объявление" о продаже бумаги. Когда находится покупатель, биржа подключает клиринговый сервис — компании, которые проводят расчеты между участниками сделки. Уже после подключается депозитарий, который фиксирует, какое количество бумаг продавца перешло на счет другого инвестора. В реальности весь процесс может занимать времени меньше, чем чтение этого абзаца.
И, конечно, все участники рынка работают не просто так, а за комиссию. Поэтому, выбирая брокера, внимательно изучайте его условия и тарифы. Впрочем, сейчас многие крупные брокеры убирают дополнительные платежи (ту же депозитарную комиссию) и сразу учитывают их в плате за обслуживание.
Что можно купить на бирже?
Кроме акций, которые у всех и так на слуху, на фондовом рынке можно покупать, например, облигации и биржевые фонды (ETF). Именно на этих инструментах эксперты советуют остановиться начинающим инвесторам. Есть и другие виды активов — например, структурные ноты, но они сложные и доступны только квалифицированным инвесторам. Здесь можно почитать о категориях инвесторов и их различиях.
- Акции. Ценные бумаги, которые делают покупателя фактически совладельцем бизнеса компании и дают право претендовать на часть ее прибыли. На акциях можно зарабатывать либо получая дивиденды, либо на разнице в цене, купив дешевле и продав подороже.
- Облигации. Если вы купили облигацию, значит, вы дали в долг государству или компании. По сути, это расписка, в которой указано, сколько денег взял эмитент и какой процент он обязуется возвращать. При этом чем надежнее должник, тем под меньший процент он готов брать в долг. А самые безопасные облигации — государственные (например, российские облигации федерального займа, ОФЗ). Но и доходность по ним часто не намного превышает банковские вклады.
- Биржевые фонды. Строго говоря, это не отдельный вид активов, а форма, в которой они продаются. Фонды собирают портфель из ценных бумаг, а инвестор может купить в нем долю. Портфель может состоять из облигаций, акций или объединять и те и другие. Главный плюс — более низкий риск, ведь если один актив упадет в цене, это компенсирует доход от других. Кроме того, доля фонда стоит гораздо меньше, чем бумаги всего, что в него входит. Например, одна акция Amazon стоит выше $3 тыс., при этом на бирже можно найти фонд S&P 500 (включает чуть более 500 американских компаний, имеющих наибольшую капитализацию. В том числе и Amazon), один лот которого обойдется в примерно 1,5 тыс. рублей (по данным на 10 февраля 2021 года).
С чего начинать инвестировать?
- Самообразование. Без понимания азов того, как работает экономика в целом и фондовый рынок в частности, инвестиции вряд ли будут успешными. Конечно, можно воспользоваться услугой доверительного управления — когда вы отдаете деньги профессиональному инвестору и он без вашего активного вмешательства их вкладывает, — но она, как правило, довольно дорогостоящая. Так что если вы начинающий инвестор без больших бюджетов, придется разбираться самому.
- Определите сумму, которую готовы вложить в инвестиции, — первоначальный бюджет и сколько готовы потом регулярно тратить на это, если готовы в принципе.
- Сформулируйте цель. Она поможет определить стратегию поведения на фондовом рынке: в каких пропорциях собирать портфель, как часто продавать-покупать активы и т.п. Новичкам советуют обозначить конкретную цель — не просто "хочу заработать", а "накопить такую-то сумму на недвижимость / ребенку на обучение / себе на пенсию" и т.п. При этом консультант по финансовой грамотности проекта "Вашифинансы.рф" Анна Заикина считает, что первые цели должны быть на срок хотя бы от трех лет. Чем длиннее срок инвестиции, тем меньше риски. При этом под разные цели можно собирать разные портфели.
- Оцените собственную готовность к риску. Для этого, например, можно пройти тест на риск-профиль на сайте Московской биржи. Крупные брокеры тоже перед открытием брокерского счета или сразу после предлагают пройти похожие тесты, чтобы понять, какую просадку портфеля вы готовы допустить. От готовности к потерям также зависит выбор активов. Ведь чем выше их потенциальная доходность, тем выше риск, напомнил руководитель департамента интернет-брокер "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов.
- Выберете брокера. Частные инвесторы не могут торговать на бирже самостоятельно — для этого как раз нужен брокер. Он откроет специальный брокерский счет, и вот уже с его помощью вы сможете покупать и продавать выбранные активы. Подробнее об этом мы писали здесь.
Выше были технические шаги. А о чем еще нужно помнить?
- Не инвестируйте последние деньги. Сначала соберите пресловутую "подушку безопасности", настаивает Анна Заикина. Чтобы в случае форс-мажора не пришлось срочно распродавать активы и выводить деньги с брокерского счета. Плюс специалисты ЦБ по финансовой грамотности рекомендуют какую-то часть денег хранить и в консервативных инструментах, вроде тех же депозитов. Хотя бы потому, что сохранность последних до 1,4 млн рублей государство гарантирует.
- Не инвестируйте заемные средства. На фондовом рынке существует возможность торговать не на свои деньги, а используя средства брокера (маржинальная торговля). Но начинающим инвесторам Игорь Пимонов не советует к ней прибегать.
- Диверсифицируйте портфель. Не концентрируйтесь на покупке одного только вида активов — тех же акций. В школе Московской фондовой биржи новичкам рекомендуют составлять портфель из доходных, но более рисковых в краткосрочной перспективе акций и менее доходных, но и более стабильных облигаций. Разнообразие портфеля позволит компенсировать падение одного актива, если оно вдруг произойдет. Плюс диверсифицируйте и внутри набора активов одного вида. То есть покупайте акции разных компаний из разных отраслей.
- Не вкладывайтесь в то, в чем не разбираетесь. Иначе высока вероятность неправильно оценить риски.
- Старайтесь не паниковать и не поддаваться массовым настроениям скупать или продавать активы. Фондовый рынок очевидно рисковый и часто непредсказуемый. Важно оставаться в курсе событий, но не реагировать на них импульсивно.
Что такое инвестиционный портфель? И как его собрать?
По сути, портфель — это все та же долгосрочная стратегия, которая предполагает инвестиции в разные классы активов. При этом в общем смысле вашим финансовым портфелем можно назвать все имеющиеся у вас активы — недвижимость, автомобиль, валюту, драгоценные металлы и т.д.
Состав инвестиционного портфеля отражает готовность к риску: например, чем больше в нем акций, тем он агрессивнее, и наоборот — чем больше облигаций, тем он консервативнее.
Первый вариант может подойти на длительных сроках инвестиций, ведь исторически в долгосрочной перспективе рынок акций показывает больший рост. Второй вариант, наоборот, предпочтительнее для задач на сравнительно короткий срок, в которых вы не хотите рисковать.
Можно воспользоваться "правилом возраста", которое гласит, что облигаций в вашем портфеле должно быть столько, сколько вам лет. Акций, соответственно, 100 минус ваш возраст. То есть если инвестору 30 лет, то акций в портфеле должно быть 70%, а облигаций — 30%. Встречаются и другие формулы расчета, но смысл правила один — чем инвестор младше и чем больше у него времени для достижения цели, тем больше он может себе позволить рисковых, но более доходных в долгосрочной перспективе активов — акций и меньше более надежных, но менее доходных — облигаций. С возрастом это соотношение должно меняться.
Это правило нередко критикуется, поскольку не учитывает склонности инвестора к риску и подразумевает, что цель всегда — долгосрочная (например, обеспечение безбедной старости). Но общий принцип можно модифицировать на любом горизонте событий — с приближением к цели снижайте долю акций в портфеле.
В месяц остаются свободными 5–10 тыс. рублей. Можно ли начинать инвестировать с такой суммы?
Опрашиваемые нами эксперты неоднократно отмечали — начинать заниматься инвестициями можно и с небольших сумм. Так, по мнению Владимира Цыбенко, первый портфель можно собрать и с 30 тыс. рублей, хотя в его практике были и удачно сбалансированные портфели на 10 тыс. рублей.
И это как раз правильная стратегия для начинающего инвестора с небольшим бюджетом на инвестиции — тратить по чуть-чуть, но регулярно докупать бумаги в свой портфель, считает Игорь Пимонов.
Если вы хотите откладывать на брокерский счет небольшие суммы каждый месяц, то делать это стоит вне зависимости от состояния рынка, считает Анна Заикина. По ее мнению, очень важно сформировать привычку каждый месяц откладывать деньги, и за несколько лет таким образом можно будет сформировать хороший сбалансированный портфель.
А если я хочу покупать только акции конкретной компании, в которую верю?
Такой подход противоречит базовому совету для начинающих инвесторов "не складывать все яйца в одну корзину". Вера инвесторов в компанию действительно может быть важным фактором, который стимулирует спрос и, как следствие, стоимость бумаг. Но эта вера так же быстро может и закончиться, не найдя поддержки реальных показателей компании.
Но если очень интересует компания из конкретной отрасли, то можно воспользоваться биржевыми фондами.
Где еще искать информацию?
Сейчас в Сети множество источников, из которых можно почерпнуть информацию. Вот примеры только некоторых из них:
- Курс НИУ ВШЭ "Экономика для неэкономистов" рассказывает о самых азах экономики. Подойдет тем, кто совсем не понимает, как устроены экономические процессы, и хотел бы разобраться.
- Курс "Финансовая грамотность" от 4Brain тоже поможет освоить базовые знания — как работают деньги, как их зарабатывать и как ими управлять.
- Школа Московской биржи предлагает много отдельных вебинаров на разные узкоспециализированные темы. Плюс есть возможность сортировать видео по вашему уровню — от "новичка" до "профессионала".
- Большинство крупных брокеров и инвестиционных компаний запускают собственные образовательные курсы, чтобы привлечь клиентов и помочь им освоиться на рынке. Например, "Как начать инвестировать" от сетевого издания Т-Ж (Тинькофф-журнал). Или онлайн-платформа "Инвестиции 101" от БКС Брокера. Или обучение от компании "Финам".
- Курс НИУ ВШЭ "Финансовые рынки и институты" на портале Coursera.
- Плюс об основах можно почитать и в наших тематических материалах: как составить личный финансовый план; как научить ребенка обращаться с деньгами; как копить деньги, если никогда не делал этого раньше; чем поможет финансовый советник; покупать ли золото, что такое краудлендинг и т.д.
Арина Раксина