Как начать инвестировать с небольшим бюджетом: советы для начинающих

Несмотря на рост финансовой грамотности, многие россияне оказались в прошлом году не готовы к трудностям, вызванным распространением ковида. Так, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), у почти половины — 45% — к началу пандемии не было сбережений, еще у 29% — они хоть и были, но быстро закончились, и только у 26% финансовая "подушка безопасности" оказалась достаточно большой.

Если сбережений нет, то нужно начинать копить уже сейчас. Конечно, если есть такая возможность. Но банки предлагают низкие ставки по вкладам, которые долгое время оставались для россиян основным финансовым инструментом. На этом фоне граждане продемонстрировали рост интереса к фондовому рынку. Так, на конец января 2021 года количество физических лиц, у которых есть брокерский счет на Московской бирже, достигло 9,4 млн против 3,8 млн еще в декабре 2019 года. Активность частных инвесторов тоже оказалась рекордной — за первый месяц текущего года хотя бы одну сделку совершили 1,5 млн человек против 425 тыс. годом ранее.

Эксперты шутят — чтобы начать инвестировать, надо открыть брокерский счет и купить первую бумагу. Объясняем, как все-таки правильно подготовиться к первой покупке.