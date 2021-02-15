Акции: что нужно знать перед покупкой

В 2020 году объем торгов акциями на Московской бирже достиг исторического максимума — 23,9 трлн рублей, что вдвое больше, чем за год до этого. При этом на частных инвесторов в этом объеме пришлось 40,6%. Для сравнения: в объеме торгов облигациями доля частников составила только 13%, а на спот-рынке валюты — 12,3%.
Со стороны властей приток на рынок непрофессиональных инвесторов вызывает обеспокоенность за судьбу россиян. Так, президент России Владимир Путин в конце января 2021 года потребовал защитить интересы граждан, вкладывающих деньги в ценные бумаги, чтобы эти люди не стали "новой версией обманутых дольщиков".
"Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков", — заявил он.
При этом летом 2020 года был принят закон, закрепляющий требования к квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Его основные положения вступят в силу только в 2022 году, но ЦБ предложил ускорить процесс и начать специальное тестирование инвесторов уже в 2021 году. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, плюс он вводит дополнительные ограничения.
Неправильный подход к покупке акций действительно создает риск и потерять деньги, и разочароваться в фондовом рынке. Мы уже разбирали некоторые другие активы для инвестирования — например, драгоценные металлы. Разберемся теперь, какие возможности дают своему владельцу акции.
Что вообще такое акция?
Ценная бумага, которую выпускает компания-эмитент.
Покупатели акций фактически становятся совладельцами компании и имеют право на долю активов и прибыли, пропорциональную имеющемуся у них количеству бумаг. А компания в свою очередь получает средства, которые может направить на развитие.
Какие права получает владелец акций?
- Право голоса на собрании акционеров. Тем самым владельцы бумаг могут участвовать в жизни компании.
- Получать дивиденды. Выплачивать их или нет, компании, как правило, решают раз в год. И да, могут вообще этого не делать, а направлять всю прибыль на дальнейшее развитие.
При этом с этими правами связаны особенности разных видов акций. Они могут быть:
- обыкновенными. Как раз и дают право голоса на собрании акционеров и возможность участвовать в распределении прибыли, но не дают преимуществ при выплате дивидендов;
- привилегированными. В них заранее установлен конкретный размер дивидендов. Кроме того, владелец получает преимущественное право при распределении дивидендов и активов. Например, при банкротстве компании в очереди на распределение ее активов владельцы привилегированных акций будут стоять перед владельцами обыкновенных. Права голоса, как правило, не имеют, но в отдельных случаях закон допускает их голосование. Далеко не все компании в принципе выпускают такие акции.
Впрочем, не стоит обольщаться, что покупка небольшого пакета акций позволит вам влиять на корпоративные решения компании. Потому что существует нюанс в виде "контрольного пакета акций". Хозяин такого пакета (мажоритарный акционер) не стопроцентный собственник компании, но он владеет большей ее частью и, как следствие, получает над ней контроль. Абсолютное преимущество дает 50% бумаг плюс одна голосующая акция. Но на практике для управления предприятием бывает часто достаточно и меньшего размера контрольного пакета акций, отмечают в компании "Открытие Брокер". Инвестор всегда может узнать, кто владеет контрольным пакетом акций, — публичные компании должны раскрывать информацию о своих основных акционерах.
Где можно купить акции?
Акции торгуются в основном на бирже, хотя возможны и внебиржевые продажи. Но у последних нет строгих правил проведения, и они имеют сравнительно низкие гарантии выполнения обязательств. Хотя есть и плюсы — торговать бумагами на внебиржевом рынке можно в любое время.
Биржевая торговля более прозрачная, плюс площадка тщательно оценивает компании-эмитенты. Российские биржи распределяют их по уровню листинга — первый, второй (котировальные списки) и третий (некотировальный список). Неквалифицированные инвесторы могут без ограничений покупать ценные бумаги из котировальных списков.
В России главные биржи — Московская и Санкт-Петербургская. Из крупнейших мировых на слуху регулярно оказываются, например, Нью-Йоркская, Лондонская, NASDAQ и т.д.
При этом частное лицо не может самостоятельно покупать-продавать акции — ему для этого нужен посредник-брокер. Развитие мобильных приложений очень сильно упростило процесс открытия брокерского счета и выхода на биржу. Подробнее о том, как выбрать брокера, можно прочитать здесь.
Как на акциях можно заработать?
Это можно делать:
- получая дивиденды. Но помним, что компания все еще может решить их и не выплачивать;
- торгуя акциями на бирже.
Если коротко, то, торгуя, на акциях можно зарабатывать двумя способами, объясняет Московская биржа. Первый — купить подешевле, чтобы потом продать подороже. Такие операции рассчитаны на то, что актив подорожает.
Второй — сделка без покрытия с целью заработать на снижении стоимости актива. По сути, это продажа бумаг, которых у вас нет. То есть можно взять акции в долг у брокера, продать их и ждать снижения. Затем выкупить подешевевшие бумаги и вернуть их брокеру. Если падение произошло, вы получите разницу между ценой продажи и выкупа.
Но если акции, наоборот, будут расти в цене, то вы будете вынуждены покупать их гораздо дороже, теряя тем самым деньги.
При этом нужно различать трейдинг и инвестирование.
Трейдеры зарабатывают именно на постоянной торговле ценными бумагами. Их прибыль складывается из ценовой разницы. А при принятии решения они часто опираются на технический анализ рынка и смотрят на график движения цены, чтобы понять, что делать с бумагой. Такая торговля требует быстрого принятия решений и связана со стрессом.
Инвесторы же вкладывают деньги в бумаги на длительный срок (хотя бы от года) и получают прибыль от роста цен и полученных за время вложений дивидендов. Основа их решений — фундаментальный анализ. Они изучают бизнес компании, финансовую отчетность, ситуацию в экономике и т.д.
Для новичков на фондовом рынке эксперты рекомендуют все-таки не заниматься трейдингом, который требует опыта и глубоких знаний, а сосредоточиться на долгосрочных вложениях.
Но если очень хочется, то можно выделить конкретную сумму, которой вы готовы рискнуть, и попробовать поспекулировать на рынке.
Как выбрать акции для покупки?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от инвестиционной стратегии. Мы писали, что прежде, чем заниматься инвестированием, нужно определиться с целью — для чего вы это делаете и каких финансовых результатов хотите добиться. Накопить на покупку недвижимости? Дополнительно накопить на пенсию? Сделать инвестиции дополнительным видом заработка?
В школе Московской биржи советуют относиться к покупке акций как к покупке бизнеса. Если бы вы решили купить бизнес, то вероятно, оценивали бы множество параметров — состояние отрасли, конкурентов, кредитные обязательства и т.д. и т.п. Здесь стоит подходить так же.
Вот некоторые из тех параметров, на которые обязательно стоит обратить внимание:
- показатели компании: выручка, прибыль, рентабельность;
- долговая нагрузка компании;
- перспективы отрасли и конкурентов;
- геополитика;
- курсы валют, нефти и другие факторы, от которых может зависеть продукт компании;
- настроения инвесторов.
Можно не выбирать акции отдельных компаний, а покупать с помощью биржевых фондов. Те состоят из набора ценных бумаг, собранных по определенным показателям, и по сути позволяют вложиться по чуть-чуть в каждую из компаний своего списка.
Что касается объема акций в вашем портфеле, он тоже во многом зависит от цели и выбранной стратегии. Например, Уильям Бернстайн в своей книге "Разумное распределение активов" предлагает:
- если вы готовы к убыткам до 35% портфеля, то на акции можно отвести до 80%;
- чтобы сдержать потенциальный убыток на уровне 20%, на акции стоит отвести не больше 50% и т.д.
Кроме того, чем дальше ваша цель, тем больше акций изначально может быть в инвестиционном портфеле. Подробнее о составе инвестиционного портфеля мы писали здесь.
О каких рисках при покупке акций нужно помнить?
Специалисты проекта ЦБ по финансовой грамотности выделяют три основных риска.
Рыночный риск. Акции могут расти в цене, а могут падать. Строго говоря, стоимость бумаг определяется спросом и предложением. Вопрос в том, что на них влияет. Это может быть экономическая ситуация в мире, финансовые показатели самой компании, успех или провал ее нового продукта, заявления основателя или, наоборот, представителей власти, а также геополитика.
Например, в 2018 году Илон Маск написал твит о готовящемся выкупе акций Tesla, что привело сначала к росту цен на бумаги компании примерно на 10%, а когда стало ясно, что выкупа не будет, вызвало падение на 20%. А в 2020 году акции компании подорожали больше чем на 700%, подняв Маска до тройки богатейших людей в мире по версии журнала Forbes.
Или вот Apple, достигшая капитализации в $1 трлн еще в 2018 году, к марту 2020 года стоила ниже этой отметки, но уже в августе 2020 года, на фоне пандемии, отыгралась — пробив заветную планку в $2 трлн.
Или развернувшаяся в начале 2021 года история с GameStop, когда спрос на акции компании оказался продиктован консолидацией частных инвесторов, выступивших против крупных хедж-фондов.
Так что главный совет здесь — не складывать все яйца в одну корзину. Инвестиционный портфель в принципе не стоит собирать только из одного продукта, то есть помимо акций в нем должны быть и другие инструменты — например, те же облигации или фонды. Но даже акционная часть портфеля не должна полностью состоять из бумаг компаний только одной отрасли. Покупайте акции разных компаний из разных отраслей экономики.
Риск ликвидности. Это риск, что ваши акции будет трудно продать, или никто вообще не захочет их покупать, или что согласится, но по заниженной цене. Например, бумаги голубых фишек — наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности — продать будет не проблема, в отличие от акций малоизвестных организаций.
Кредитный риск, что компания-эмитент разорится. Тогда владелец акций может претендовать только на долю имущества при ликвидации компании.
Надо ли платить налоги с инвестиционного дохода?
За доход с акций — за счет дивидендов или за счет разницы в цене при продаже — придется заплатить налог. В большинстве случаев это стандартные 13%.
Доход от продаж акций не облагается налогом, если вы:
- держали их минимум три года;
- заработали за счет разницы в цене менее 3 млн рублей за год.
Крупные брокеры часто бывают и налоговыми агентами, то есть смогут заплатить налог за вас. Но это нужно уточнять при открытии брокерского счета. Кроме того, если на момент оплаты налога на вашем счету не будет достаточно "живых" денег, то брокер не сможет этого сделать и вам придется разбираться с налоговиками самостоятельно.
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Арина Раксина