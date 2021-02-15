Акции: что нужно знать перед покупкой

В 2020 году объем торгов акциями на Московской бирже достиг исторического максимума — 23,9 трлн рублей, что вдвое больше, чем за год до этого. При этом на частных инвесторов в этом объеме пришлось 40,6%. Для сравнения: в объеме торгов облигациями доля частников составила только 13%, а на спот-рынке валюты — 12,3%.

Со стороны властей приток на рынок непрофессиональных инвесторов вызывает обеспокоенность за судьбу россиян. Так, президент России Владимир Путин в конце января 2021 года потребовал защитить интересы граждан, вкладывающих деньги в ценные бумаги, чтобы эти люди не стали "новой версией обманутых дольщиков".

"Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков", — заявил он.

При этом летом 2020 года был принят закон, закрепляющий требования к квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Его основные положения вступят в силу только в 2022 году, но ЦБ предложил ускорить процесс и начать специальное тестирование инвесторов уже в 2021 году. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, плюс он вводит дополнительные ограничения.

Неправильный подход к покупке акций действительно создает риск и потерять деньги, и разочароваться в фондовом рынке. Мы уже разбирали некоторые другие активы для инвестирования — например, драгоценные металлы. Разберемся теперь, какие возможности дают своему владельцу акции.