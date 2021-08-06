Жители России и Китая разошлись в оценках сроков восстановления экономики после пандемии

ЖЕНЕВА, 6 августа. /ТАСС/. Россияне более пессимистично оценивают сроки восстановления экономики своей страны после пандемии, чем китайцы. Об этом свидетельствуют итоги социологического исследования, опубликованные в четверг на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

"Китай - наиболее оптимистичная страна", - указывает ВЭФ, анализируя результаты опроса, проводившегося в 29 странах, включая КНР и Россию. "Около 56% китайских респондентов заявили, что ситуация уже вернулась к тому положению, какое должно быть", - отмечают эксперты. В среднем среди жителей 29 стран подобное мнение о восстановлении экономики своих государств высказали лишь 7% участников опроса. При этом меньше всего этот показатель в России - 4%.

Среди россиян оказалось больше, чем среди жителей других стран, тех, кто ожидает восстановления экономики не ранее, чем через три года - 66%. Россияне "наиболее пессимистичны" в этом отношении, констатировали в ВЭФ. Правда, немало пессимистов и в некоторых других государствах. Среди них ЮАР, где 62% респондентов выразили мнение, что период восстановления затянется более, чем на три года, а также Аргентина (59%) и Румыния (58%). В среднем в мире этот показатель составляет 39%.

Отвечая на вопрос о том, какие структуры в странах пользуются наибольшим доверием в том, что касается руководства восстановлением экономики после пандемии, подавляющее большинство россиян - 91% - назвали правительство. Очень высока доля тех, кто отводит именно правительствам ведущую роль в решении этой задачи, также в Венгрии (88%), Республике Корея (86%) и Китае (78%). Меньше всего она в Колумбии (30%), Польше (32%) и Румынии (34%).

Среди опрошенных граждан КНР превалирующим является мнение (83% респондентов) о важной роли крупных многонациональных бизнес-структур в восстановлении экономики после пандемии. Такая точка зрения характерна также для многих россиян (71%), южнокоейцев (78%) и венгров (68%). В то же время в Бельгии (34%), США (35%) и Нидерландах (36%) подобные ответы звучали во время опроса значительно реже. Зато в этих трех странах оказалось больше тех, кто склонен считать главным драйвером восстановления экономики само население. На индивидуальные усилия и инициативу рассчитывают, в частности, 71% голландцев, 60% американцев и 54% бельгийев.

В социологическом исследовании, проводившемся ВЭФ совместно с компанией Ipsos с 25 июня по 9 июля, приняли участие более 21,5 тыс. человек.