Савельев считает, что новый лоукостер S7 может рассчитывать на успех

"Сейчас группа S7 определяется в маршрутной сети, они определились с воздушными судами, какой именно марки они будут брать для начала. Они все хорошо понимают, они считают. И я считаю, что, если они осуществят те планы, которые у них есть, то они могут реально получить успех", - сказал он.

Ранее S7 Group объявила о создании лоукостера. Он начнет полеты в июле 2022 года, может открыть продажи билетов 1 апреля 2022 года, рассказывала акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева. Новая компания будет эксплуатировать самолеты Airbus 320 NEO на 186 кресел, первые воздушные суда уже законтрактованы, всего в парке их будет 24.

"Считаю, что то, что группа S7 реально все взвесила, просчитала, и объявила о создании - очень хорошая новость. Когда меня назначали в Госдуме, я говорил при назначении, что мы попытаемся создать еще два лоукостера - один в средней полосе, второй на Дальнем Востоке, но это перспектива удаленная", - отметил Савельев.

"Поэтому я считаю, это серьезный будет продукт группы S7. Мы как Минтранс будем всячески поддерживать конкуренцию, и мы будем всячески поддерживать развитие именно лоукостеров в нашей стране", - заключил глава Минтранса.