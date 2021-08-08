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Биткойн поднялся выше $45 тыс.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше этой отметки в мае
© tungtaechit/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в воскресенье рос на 0,86%, достигая отметки в $45 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 15:31 мск.

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Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $45 тыс. в мае 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

 

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