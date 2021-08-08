"Газпром" возобновил подачу сырья на завод в Новом Уренгое после аварии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Газпром" возобновил подачу сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту после произошедшей в четверг аварии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпром переработки".

"7 августа возобновлена подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту. После завершения процесса деэтанизации начнется отгрузка конденсата трубопроводным транспортом на Сургутский завод по стабилизации конденсата для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции", - сообщили в компании.

5 августа произошел пожар на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, 6 августа он был ликвидирован. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.

На фоне аварии цены на газ в Европе в пятницу обновили рекорд. Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превышала отметку в $540 за тысячу кубометров.