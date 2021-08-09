СМИ: представителем Госдепа по энергетике назначили противника "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назначил Амоса Хохштейна, противника проекта "Северный поток - 2", спецпредставителем Госдепартамента по вопросам энергетики. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в понедельник новостной портал Axios .

"Хорошо, что этот пост будет занимать тот, кто с подозрением относится к проекту и намерениям России, потому что он будет прилагать все усилия, чтобы придерживаться эффективной стратегии по управлению угрозой", - приводит портал слова своего источника. Ранее американская сторона высказывала опасения, что трубопровод может использоваться Россией в качестве "энергетического оружия". В Москве же неоднократно заявляли, что никогда не использовали энергоресурсы в качестве инструмента давления.

По данным портала, ожидается, что Германия назначит своего собственного представителя для работы с Хохштейном.

Амос Хохштейн занимал пост спецпредставителя Госдепартамента по вопросам энергетики в период с 2014 по 2017 год. В 2016 году Хохштейн заявил, что "Украину вскоре ожидает экономический коллапс" в результате реализации проекта "Северный поток - 2". Изначально на Украине были обеспокоены новым назначением, однако в воскресенье источник, близкий к администрации украинского президента, заявил "Аксиос", что в Киеве "не сомневаются в его [Хохштейна] добросовестности".

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока".

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.