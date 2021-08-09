Суд на Ставрополье в сентябре рассмотрит иск о свободном проезде на завод минеральной воды

ПЯТИГОРСК, 9 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Ставропольского края 13 сентября рассмотрит иск АО "Кавминводы" в отношении ООО "Санаторий Минеральные Воды-2" о беспрепятственном проезде по существующей дороге, говорится в картотеке суда.

"Судебное заседание отложено до 13 сентября 2021 года", - говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось, что АО "Кавминводы" направило иск в арбитражный суд Ставропольского края для решения вопроса о беспрепятственном проезде по существующей дороге. В иске, размещенном в картотеке арбитражных дел, указывается, что проезд к заводу возможен по частной дороге. Собственник установил на ней контрольно-пропускной пункт, проехать через который могут только легковые автомобили. Грузовой транспорт лишился возможности проезжать к предприятию.

Завод по розливу минеральной воды с 1 июля 2021 года прекратил отгрузку продукции и приостановил производственные линии после того, как частный собственник дороги перекрыл единственный подъезд к предприятию. Более 200 работников отправлены в вынужденный простой. Для возобновления работы рассматривались варианты строительства дороги, в том числе, проходящей по землям расположенного рядом конезавода. Губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями края сообщил, что властям края удалось решить вопрос с транспортной блокадой завода по производству минеральной воды "Новотерской", что позволит возобновить ее выпуск в августе 2021 года.

На официальной странице в Instagram компания АО "Кавминводы" сообщает, что в настоящее время предприятие ведет частичную деятельность, осуществляя отгрузку продукции с помощью подъемного крана.

АО "Кавминводы" занимается производством минеральной воды "Новотерская" и "Новотерская целебная". Компания направила иск в арбитражный суд Ставропольского края для решения вопроса о беспрепятственном проезде по существующей дороге. Ранее судебное разбирательство было назначено на август 2021 года.