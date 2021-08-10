Крупнейший банк Крыма РНКБ увеличил объем выдачи льготной ипотеки в июле на 10%

ТАСС, 10 августа. Системообразующий банк Крыма - РНКБ - в июле 2021 года увеличил объемы кредитования по госпрограмме льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках на 10% - до 940 млн рублей в сравнении с июнем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации во вторник.

"За первый месяц после обновления условий льготной программы "Господдержка 2020" банк РНКБ выдал в рамках данной программы 940 млн рублей ипотечных кредитов. Этот показатель на 10% больше аналогичного показателя в июне", - рассказали в банке.

После изменения условий госпрограммы с 1 июля 2021 года активный спрос на льготную ипотеку в Крыму сохраняется, прокомментировал председатель правления РНКБ Михаил Якунин. По его словам, в июле РНКБ получил более 400 заявок на кредит по этой программе, а за первую неделю августа - еще около 100 заявок. "Стабильный спрос связан с тем, что средний чек по данной программе составляет 2,9 млн рублей, соответственно большинство желающих имеют возможность приобрести жилье на первичном рынке в Крыму на льготных условиях", - приводит его слова пресс-служба.

Программа льготной ипотеки на новостройки была продлена по поручению президента Владимира Путина сроком на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.