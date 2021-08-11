СМИ: сенатор Круз вновь заблокировал назначения в Госдеп США из-за "Северного потока - 2"

Американский Сенат заседал почти всю ночь со вторника на среду, чтобы успеть перед уходом на каникулы, которые продлятся до середины сентября, утвердить пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год. В конце заседания законодатели-демократы предложили также провести голосование по утверждению почти 30 выдвинутых президентом США Джо Байденом кандидатур на должности в Госдепартаменте, однако Круз все эти попытки заблокировал. В результате вопрос о назначении указанных лиц останется открытым вплоть до возвращения сенаторов с каникул.

"Я знаю, что время уже позднее, но у нас почти 30 высококвалифицированных кандидатов <...>, которые томятся [в ожидании голосования] в Сенате. Мы должны утвердить этих кандидатов, чтобы полностью экипировать США в деле достижения наших внешнеполитических целей", - заявлял демократ Роберт Менендес, слова которого приводит The Hill. "Все сенаторы точно знают, почему [вопрос утверждения] этих кандидатов не продвигается вперед, причина заключается в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто бросает вызов Конгрессу США", - отвечал в свою очередь Круз, которого также цитирует издание. Республиканец говорил, что перестанет препятствовать утверждению кандидатов, если Сенат примет законопроект о санкциях в отношении "Северного потока - 2". Менендес в ответ указывал на то, что эта предложенная Крузом законодательная инициатива еще не одобрена профильным комитетом Сената, в связи с чем не может пока быть рассмотрена верхней палатой полного состава.

Круз и до этого блокировал утверждение ряда кандидатов, выдвинутых на посты в администрации, пытаясь таким образом заставить исполнительную ветвь власти ввести новые санкции в отношении "Северного потока - 2". Ранее газета The Hill сообщала, что законодатель блокировал утверждение Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Профильный комитет верхней палаты американского законодательного органа рекомендовал утвердить Дженкинс еще в конце мая, однако Сенат полного состава рассмотрел и одобрил ее назначение лишь 21 июля.

Задерживать голосование по тем или иным кандидатурам Крузу позволяет специально предусмотренная процедура в Сенате, с помощью которой любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.