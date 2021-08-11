СМИ: сенатор Круз вновь заблокировал назначения в Госдеп США из-за "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) вновь задерживает утверждение нескольких десятков кандидатур на посты в Госдепартаменте США, пытаясь таким образом добиться введения Вашингтоном новых санкций против проекта "Северный поток - 2". Об этом пишет в среду газета The Hill.
Американский Сенат заседал почти всю ночь со вторника на среду, чтобы успеть перед уходом на каникулы, которые продлятся до середины сентября, утвердить пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год. В конце заседания законодатели-демократы предложили также провести голосование по утверждению почти 30 выдвинутых президентом США Джо Байденом кандидатур на должности в Госдепартаменте, однако Круз все эти попытки заблокировал. В результате вопрос о назначении указанных лиц останется открытым вплоть до возвращения сенаторов с каникул.
"Я знаю, что время уже позднее, но у нас почти 30 высококвалифицированных кандидатов <...>, которые томятся [в ожидании голосования] в Сенате. Мы должны утвердить этих кандидатов, чтобы полностью экипировать США в деле достижения наших внешнеполитических целей", - заявлял демократ Роберт Менендес, слова которого приводит The Hill. "Все сенаторы точно знают, почему [вопрос утверждения] этих кандидатов не продвигается вперед, причина заключается в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто бросает вызов Конгрессу США", - отвечал в свою очередь Круз, которого также цитирует издание. Республиканец говорил, что перестанет препятствовать утверждению кандидатов, если Сенат примет законопроект о санкциях в отношении "Северного потока - 2". Менендес в ответ указывал на то, что эта предложенная Крузом законодательная инициатива еще не одобрена профильным комитетом Сената, в связи с чем не может пока быть рассмотрена верхней палатой полного состава.
Круз и до этого блокировал утверждение ряда кандидатов, выдвинутых на посты в администрации, пытаясь таким образом заставить исполнительную ветвь власти ввести новые санкции в отношении "Северного потока - 2". Ранее газета The Hill сообщала, что законодатель блокировал утверждение Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Профильный комитет верхней палаты американского законодательного органа рекомендовал утвердить Дженкинс еще в конце мая, однако Сенат полного состава рассмотрел и одобрил ее назначение лишь 21 июля.
Задерживать голосование по тем или иным кандидатурам Крузу позволяет специально предусмотренная процедура в Сенате, с помощью которой любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.