Разлив нефти под Новороссийском не повлиял на прокачку и отгрузку нефти

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ситуация с разливом нефти на морском терминале под Новороссийском не повлияла на прокачку нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума и ее отгрузку потребителям. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ситуация на морском терминале в Южной Озереевке на 11 августа 2021 года остается штатной. Погрузка танкеров ведется в соответствии с графиком. Инцидент на прокачку нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума либо ее отгрузку не повлиял. Погрузка останавливалась лишь на время устранения последствий аварии. График отгрузки соблюдается полностью", - говорится в сообщении.

Консорциум отмечает, что мониторинг акватории Черного моря продолжается, для контроля состояния воды и воздуха привлекаются независимые лаборатории.

"По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и прокуратуры региона от 11 августа 2021 года, в месте выхода нефти в Новороссийске в пробах морской воды содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации. Государственными контролирующими органами совершен облет водной поверхности и побережья в районе выхода нефти и западнее по течению, установлено отсутствие признаков загрязнения, акватория в чистом состоянии", - добавили в компании.