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Разлив нефти под Новороссийском

В РСТ заявили, что разлив нефти не повлиял на спрос на туры в Краснодарский край

Туроператоры также не фиксируют случаев аннулирования туров

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Разлив нефти под Новороссийском не сказался на спросе на туристические путевки в Краснодарский край. Туроператоры также не фиксируют случаев аннулирования туров. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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"Пока эти новости никак не повлияли на туристический спрос. Ни отказов, ни обращений по этому поводу нет. До пляжей Анапы нефтяное пятно не дошло", сообщил он.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что, по данным туроператоров, нефтяное пятно, образовавшееся из-за разлива нефти на танкере около Новороссийска, 12 августа дошло до пляжей поселка Сукко в 13 км от Анапы. "В самой Анапе и на других курортах Краснодарского края туристы купаются, вода чистая", - сообщили в АТОР.

11 августа, нефтяное пятно было замечено в районе заповедника Большой Утриш недалеко от Анапы. Однако, как сообщил представитель туроператора "Алеан" АТОР, в море близ заповедника были выставлены абсорбирующие заграждения.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, слова которого приводит АТОР, также подтвердил, что в самой Анапе и на других курортах на воде нет пленок и пятен, можно купаться. "Аннуляций туров не поступает, в целом туристы и все мы настроены на благополучный исход. Ветер сейчас вроде бы сносит пятно в море, к западу", - заключил Ромашкин.

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РоссияРазлив нефти под Новороссийском
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