В РСТ заявили, что разлив нефти не повлиял на спрос на туры в Краснодарский край

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Разлив нефти под Новороссийском не сказался на спросе на туристические путевки в Краснодарский край. Туроператоры также не фиксируют случаев аннулирования туров. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Пока эти новости никак не повлияли на туристический спрос. Ни отказов, ни обращений по этому поводу нет. До пляжей Анапы нефтяное пятно не дошло", сообщил он.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что, по данным туроператоров, нефтяное пятно, образовавшееся из-за разлива нефти на танкере около Новороссийска, 12 августа дошло до пляжей поселка Сукко в 13 км от Анапы. "В самой Анапе и на других курортах Краснодарского края туристы купаются, вода чистая", - сообщили в АТОР.

11 августа, нефтяное пятно было замечено в районе заповедника Большой Утриш недалеко от Анапы. Однако, как сообщил представитель туроператора "Алеан" АТОР, в море близ заповедника были выставлены абсорбирующие заграждения.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, слова которого приводит АТОР, также подтвердил, что в самой Анапе и на других курортах на воде нет пленок и пятен, можно купаться. "Аннуляций туров не поступает, в целом туристы и все мы настроены на благополучный исход. Ветер сейчас вроде бы сносит пятно в море, к западу", - заключил Ромашкин.