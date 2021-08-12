Сургутский ЗСК после ЧП на Уренгойском заводе планирует восстановить производство

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Возобновление производства бензина и дизтоплива на Сургутском ЗСК после ЧП на Уренгойском заводе ожидается с начала сентября. Об этом говорится в совместном заявлении Минэнерго и ФАС.

"С начала сентября ожидается возобновление производства моторных топлив на Сургутском ЗСК по автомобильному бензину на 90 тыс. тонн и по дизельному топливу на 56 тыс. тонн, что создаст дополнительный объем предложения на рынке к началу сезона возвращения населения после массовых отпусков", - говорится в сообщении.

Сургутский завод по стабилизации конденсата "Газпрома" осуществляет прием сырья с Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту. Пожар на заводе в Уренгое произошел 5 августа, на следующий день его потушили. Пострадавших не было.