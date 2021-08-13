Минцифры полностью перешло на российский софт в системах электронного правительства

КАЛУГА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ полностью перешло на российское программное обеспечение( ПО) в системах электронного правительства. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция".

"Мы провели большую работу по модернизации, масштабированию, даже переписыванию той наследованной инфраструктуры электронного правительства, которая была, перешли на современные технологии, микросервисную архитектуру, полностью избавились от импортного ПО в составе электронного правительства", - отметил он.

Министр также добавил, что главный приоритет цифровой трансформации - это качество обслуживания граждан.

"Самый главный для нас приоритет цифровой трансформации - это, прежде всего, новое качество обслуживания наших граждан. Раньше говорили: качественные и доступные услуги; сейчас говорят: новый пользовательский опыт, клиентские пути и так далее, но смысл один - граждане при взаимодействии с любыми государственными структурами на любом уровне должны не испытывать стресса, должны делать это очень просто, удобно, эффективно, как это делается во многих случаях с бизнесом. Государство должно все эти практики лучше задействовать и использовать. Поэтому мы, когда утверждаем ведомственные программы цифровой трансформации, когда выпускаем рекомендации для регионов, для нас главным приоритетом цифровой трансформации является новое качество обслуживания граждан", - добавил Шадаев.