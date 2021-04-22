Переход бизнеса на российский софт. Зачем он нужен и какие споры вызывает

Речь о том, чтобы предприятия, управляющие КИИ, при выборе софта или оборудования отдавали предпочтение российским продуктам, если таковые имеются. Сегодня доля отечественного ПО и оборудования на таких предприятиях меньше, чем доля импортного. В июле 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС говорил, что доля российских компаний на рынке оборудования для критической информационной инфраструктуры составляет около 15–20% в основном за счет закупок для государственных нужд.

Минцифры РФ предложило перевести объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на преимущественное использование российского программного обеспечения с 1 января 2023 года и российского оборудования — с 1 января 2024 года. Подготовкой этого проекта ведомство занялось после поручения президента РФ Владимира Путина о мерах по обеспечению технологической независимости страны и безопасности субъектов КИИ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо в правительство РФ. В союзе затраты на переход оценивают в 1 трлн рублей. Компании считают требования труднореализуемыми, а затраты — слишком высокими. IT-бизнес не согласен с расчетами и просит не откладывать принятие директивы.

В требованиях Минцифры не указана доля российского ПО и оборудования, которая должна использоваться на предприятиях. На запрос ТАСС в пресс-службе ведомства уточнили: "При обосновании, в котором могут быть описаны все риски для бесперебойной, безопасной и эффективной работы объектов КИИ, субъект КИИ вправе продолжить использовать иностранное ПО, телекоммуникационное оборудование и радиоэлектронную продукцию. Преимущественное использование означает, что при наличии выбора между аналогичным российским и иностранным ПО и (или) оборудованием приоритет должен отдаваться российским продуктам. Проект постановления правительства предусматривает ряд исключений, учитывающих специфику всех отраслей, а также отсутствие на сегодняшний день отдельных российских аналогов используемых на объектах КИИ оборудования, продукции и ПО. При переходе на преимущественное использование российского ПО и (или) оборудования должны учитываться в том числе текущие сроки амортизации используемого субъектом КИИ оборудования и сроки действия прав на использование ПО в отношении используемого ПО и (или) оборудования, сведения о которых не включены в реестры".

Что такое объекты КИИ?

Согласно ФЗ №187 "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", к субъектам КИИ относятся организации в следующих отраслях: здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, сферы финансового рынка, топливно-энергетический комплекс, атомная энергетика, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.

"Объекты КИИ — это предприятия, которыми управляют субъекты КИИ. Например, любая атомная станция — объект КИИ, а управляющая атомной станцией ГК "Росатом" — субъект КИИ", — уточняет Дмитрий Комиссаров, член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (АРПП), куда входят 200 российских IT-компаний, гендиректор компании "МойОфис".

При этом объекты КИИ подразделяются на категории — первую, вторую, третью — по важности для информационной безопасности, также есть объекты КИИ, которым не присвоена категория. Этот момент вызывает отдельные споры: одна из главных просьб бизнеса — не налагать обязательства по импортозамещению на КИИ третьей категории.

Какие аргументы против у российского бизнеса?

В письме РСПП, выдержки из которого опубликованы в РБК, приводятся следующие аргументы против готовящейся директивы:

Переход предприятий, управляющих КИИ, на российское ПО и оборудование потребует существенные затраты, что приведет к росту цен и снижению конкуренции на рынке, а в конечном счете к ухудшению качества услуг и отставанию в развитии разных сегментов рынка. Президент РСПП Александр Шохин оценил эти затраты в 1 трлн рублей. В перечень предприятий, которые собираются обязать выполнять требования, включены наименее важные объекты третьей категории и объекты без присвоенной категории. Не только те, от которых зависит информационная безопасность и обороноспособность страны. Шохин приводит в пример частные банки, поликлиники, мобильных операторов, операторов по продаже билетов. По мнению главы РСПП, на российском рынке мало ПО и оборудования, которые могут заменить импортные аналоги, "только 49 из 3827 позиций перечня российской радиоэлектронной продукции "теоретически" могут быть использованы на производстве, указывает он, ссылаясь на анализ, проведенный представителями промышленности", говорится в статье.

Бизнес опасается того, что требования будут ужесточены в процессе внедрения. "В проекте Минцифры РФ, который обновили от 07.04, есть формулировка: "К ПО, телекоммуникационному оборудованию и (или) радиоэлектронной продукции, предназначенным для обеспечения безопасности значимых объектов КИИ, дополнительно к настоящим требованиям применяются требования, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности КИИ РФ". То есть получается, что мы можем доказать необходимость использования иностранного ПО и оборудования на наших предприятий, но регулятор в любой момент введет дополнительные требования", — ответили в РСПП по запросу ТАСС.

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России) подготовила письмо в РСПП (есть в распоряжении ТАСС), где высказывает следующие опасения:

Фрагментированный или постепенный переход на использование российского оборудования и ПО не представляется возможным, поскольку создает риски производственной эффективности, безопасности и здоровья сотрудников предприятий; Российские производители в настоящий момент не способны производить оборудование, возможное для установки на металлургических предприятиях, по всей номенклатуре и в достаточном объеме; Представляется некорректным применение идентичных требований к объектам КИИ, находящимся на гражданских объектах (объекты 3-ей категории, а также объекты без категории), и объектам, представляющим ключевое значение для безопасности страны и социально-политической стабильности (атомные станции, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также иные объекты 1-й и 2-й категорий).

В "Русской стали" считают, что подготовленные проекты не в полной мере соответствуют поручению президента, содержат избыточные регуляторные требования, их реализация на настоящий момент технологически невозможна, а затраты на их реализацию, в частности, для металлургических предприятий составят более 50 млрд рублей.

Что отвечают IT-компании

Разработчики, то есть те компании, которые должны осуществить импортозамещение на объектах КИИ, не согласны с позицией РСПП и предприятий, выступающих против готовящихся требований.

"В своей оценке РСПП приводит чрезмерно большой объем потенциальных затрат, который составляет 55% объема всего отечественного IT-рынка (по оценке IDC, объем рынка — 1,8 трлн рублей, сообщал "КоммерсантЪ"), который состоит из оборудования, программного обеспечения и услуг по внедрению и заказной разработке. Кроме того, приведенный показатель в пять раз превышает весь рынок ПО и в 10 раз превышает IT-бюджет крупнейшего российского банка (чистая прибыль "Сбера" — 760 млрд рублей), — говорит Дмитрий Комиссаров.