НЛМК восстановил производство стали после ЧП

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. НЛМК восстановил производство стали в плановом объеме после произошедшего 9 августа хлопка на территории кислородно-распределительного пункта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ремонтные работы и пуско-наладка оборудования завершены. Производство стали восстановлено в плановом объеме утром 14 августа", - сообщили в компании.

9 августа в 10:00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли, сообщили ранее в компании. Основное оборудование кислородного цеха на НЛМК в результате происшествия не пострадало, ремонт вспомогательного оборудования должен был занять 1-2 суток, сообщали ТАСС в пресс-службе НЛМК. Работа конвертерного цеха № 2 была временно приостановлена, остальные цеха комбината продолжали работать.