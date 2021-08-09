На НЛМК в Липецке произошел взрыв

ТАСС, 9 августа. Взрыв произошел в пристройке к цеху Новолипецкого металлургического комбината в Липецке, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"В 09:59 на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв. Последовало возгорание кровли. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Пункт находится в пристройке к конвертерному цеху № 2, возгорание на кровле локализовано. Причины взрыва устанавливаются.
Как добавили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, оперативному дежурному поступило сообщение о возгорании кровли на площади 40 кв. м. "Привлекалось девять автоцистерн и две автолестницы. На данный момент пожар локализован", - сказал представитель пресс-службы.