Эксперты: президентская выплата на школьников простимулировала спрос почти на 80 млрд руб.

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президентская выплата на школьников простимулировала потребительский спрос почти на 80 млрд рублей за последние две недели, следует из данных "СберИндекса".

"В период со 9 по 15 августа 2021 года годовые темпы роста потребительских расходов составили 16,9%. Ключевым фактором, поддерживающим траты, остается президентская выплата на школьников в размере 10 тыс. рублей. В указанный период этот источник обеспечил 50,4 млрд рублей дополнительных расходов. В целом же по итогам двух недель выплата привела к росту трат домохозяйств на почти 80 млрд рублей, что эквивалентно 1,8% от ожидаемого объема трат населения в августе", - отмечают аналитики "СберИндекса".

Они также указывают, что это своевременный и нужный импульс с учетом стагнации спроса на протяжении июня-июля.

Основная часть расходов приходится на непродовольственную розницу (+21% в годовом выражении), и, вероятно, используется для подготовки к школе. Остается высоким дополнительный спрос в категориях "Одежда, обувь и аксессуары" (+22,5%), "Канцтовары" (+42%). В отличие от прошлой недели, часть расходов досталась и сервисной части экономики (+20,3%). Даже траты в категории "Развлечения" оказались на 5,3% выше допандемических объемов.

По данным "Сбера" индекс потребительской активности также остается на высоких отметках.

Аналитики "СберИндекса" подчеркивают, что оценки потребительской активности относительно базы 2020 года в целом нормализовались.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплатами будут охвачены более 20 млн детей. Заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей можно направить до 1 ноября 2021 года.