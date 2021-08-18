Эксперт: Индии нужен газопровод через Афганистан, но сначала мир должен признать талибов

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия заинтересована в газопроводе ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия), но для его реализации необходимо прежде всего международное признание режима радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом рассказал в среду корреспонденту ТАСС индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

"Прежде всего следует сказать, что Индия заинтересована в газопроводе ТАПИ и безусловно будет за реализацию этого проекта. Индия давно говорит о том, что ее активно развивающейся экономике нужны недорогие энергоносители. Только следует иметь в виду, что для осуществления проекта требуется немало условий, и главное - ООН и мировое сообщество должны признать режим талибов. Без этого Индия вряд ли согласится на реализацию проектов с новой афганской властью", - сказал политолог.

Он отметил, что еще одна проблема - это безопасность на маршруте. Газопровод не могли построить много лет прежде всего из-за нестабильности в Афганистане. "Для строительства и работы газопровода необходимо спокойствие в этой стране или хотя бы в тех районах, где пройдет труба. Но пока не ясно, насколько талибы смогут обеспечить это спокойствие - у них в стране есть противники", - сказал собеседник агентства.

Эксперт также считает, что существует и третья проблема - это отношения Индии и Пакистана. "Газопровод должен прийти в Индию через пакистанскую территорию. Поэтому на проект несомненно окажут большое влияние и индо-пакистанские отношения, которые пока остаются далекими от дружеских", - отметил Унникришнан.

Скорого успеха не будет

Поэтому эксперт уверен, что о скорой реализации газопровода ТАПИ говорить не приходится - потребуются и политические признание правительства "Талибан", и соблюдение ряда других условий, и время.

"Скорого успеха не будет. Сначала весь мир будет внимательно смотреть, что представляет собой режим талибов "номер два" (талибы контролировали Афганистан в 1996-2001 годах - прим. ТАСС). Никто никаких проектов реализовывать в этой стране не будет, пока это не выяснится - весь мир ждет", - считает собеседник агентства.

Во вторник официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин сообщил, что талибы заинтересованы в постройке транснационального газопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия и реализации других крупных инфраструктурных проектов в стране.

ТАПИ - это проект магистрального газопровода, по которому Туркмения будет осуществлять поставки газа в Южную Азию. Возможность такого газопровода обсуждают с 1990-х годов, в 2010 году в Ашхабаде было подписано межправительственное соглашение о сооружении ТАПИ.

Планируется, что труба будет проходить от газового месторождения на юге Туркмении через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка в западном индийском штате Пенджаб. Ориентировочная протяженность должна составить порядка 1800 км, пропускная мощность - 33 млрд куб. м газа в год.