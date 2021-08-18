Акции Beluga Group на Мосбирже падали более чем на 6% на новостях о дивидендах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Акции Beluga Group в ходе торгов на Московской бирже падали на 6,43% к уровню закрытия предыдущей сессии и в пике достигали отметки 3228 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:07 мск.

По состоянию на 10:45 мск, ценные бумаги компании замедлили падение до 2% и торговались по 3396 рублей за акцию.

Ранее появилась информация, что российский производитель алкоголя Beluga Group может выплатить промежуточные дивиденды по итогам шести месяцев 2021 года в размере 1,15 млрд рублей из расчета 72,77 рубля на акцию. Чистая выручка Beluga Group увеличилась за шесть месяцев 2021 года по МСФО на 20%, достигнув 30,8 млрд рублей, чистая прибыль - в 2,5 раза, до 1,1 млрд рублей.

Beluga Group принадлежат шесть предприятий и собственная система дистрибуции.

В портфеле представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", "Медная лошадка", "Мягков", премиальное шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв" и "Бастион".