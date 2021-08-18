В РФПИ заявили об эффективности "Спутника Лайт" на уровне 93,5% при вакцинации в Парагвае

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") продемонстрировала высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5% в ходе вакцинации населения в Парагвае, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране", - следует из сообщения.

Отмечается, что расчет эффективности осуществлялся на основе анализа данных 320 тыс. жителей Парагвая, которые получили прививку вакциной "Спутник Лайт" по состоянию на 30 июля 2021 года.

Статистика применения "Спутника Лайт" в стране демонстрирует также высокий профиль безопасности вакцины.

"Не зафиксировано серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией. Отсутствуют случаи смерти, связанные с вакцинацией. Не зафиксировано случаев миокардита или перикардита", - указано в сообщении.