Три дня с Galaxy Fold3. Первые впечатления от нового складного смартфона

Samsung выпустил обновленный третий Galaxy Fold Z. Сейчас среди складных смартфонов он самый жизнеспособный и популярный. Компания хочет, чтобы вы поменяли на него привычный прямоугольник. Наш редактор разбиралась, пора ли присматриваться к таким телефонам. Спойлер: этот смартфон вам понравится, но пользоваться им каждый день вы, скорее всего, не захотите. Рассказываем почему

С тех пор как мобильные телефоны стали сенсорными, они мало менялись внешне. Их экраны становились больше, рамки — тоньше, в них появлялось больше камер. Но общая концепция оставалась прежней: смартфон — прямоугольный цельный аппарат. Несколько лет назад производители столкнулись с тем, что люди стали плохо покупать новые телефоны. Особенно флагманы — дорогие новинки, которые включали самые прогрессивные технологии, способные удивить. Удивлять чем-то в смартфонах стало трудно. Три-четыре года назад они достигли того уровня развития, где дали пользователю достаточно и даже больше, чем надо. В них не появлялось ничего революционного нового. Модели прошлых лет устраивали потребителей. Рынку не хватало какой-то встряски.​​​​​​ В 2019 году Samsung сумел представить действительно прорывное устройство — смартфон Galaxy Fold с гибким экраном. Это был первый максимально жизнеспособный складной телефон (ранее были аппараты с гибким экраном, но совсем слабые). Мы тоже его протестировали его, читайте обзор здесь. Первый Galaxy Fold мало кому понравился. Журналисты технических изданий писали, что он сырой, жаловались на маленький 4,6-дюймовый экран, когда гаджет в сложенном виде, на то, что приложения не адаптированы для нестандартного форм-фактора. Это вкратце. В прошлом году вышел Galaxy Fold2, в нем исправили главные недочеты. А на прошлой неделе представили Galaxy Fold Z 3: обновленный, с поддержкой стилуса и скрытой фронтальной камерой. В его пользу Samsung не выпустит этим летом свой ранее самый дорогой флагман — Note. Компания рассчитывает на то, что вы попробуете вписать в свою жизнь складной смартфон. Разбираемся, стоит ли он того. Главное, что нужно знать о новинке Samsung улучшил этот смартфон в третьей версии. Но радикальных изменений нет. Устройство по-прежнему раскладывается из смартфона в планшет, как книжка. У него есть внешний экран — 6,2 дюйма. Привычный размер для смартфона, разве что он более узкий и вытянутый, чем большинство. В закрытом виде выглядит как два телефона, соединенных шарниром с одной стороны. Из-за толщины его неудобно носить в заднем кармане джинсов. Плюс — он довольно увесистый: 271 г, хотя Fold2 был тяжелее на 11 граммов.

Внутри 7,6-дюймовый экран с разрешением 2208х1768 пикселей и частотой 120 Гц. В виде планшета аппарат состоит из двух экранов, разделенных малозаметной полосой на месте сгиба. Интерфейс их объединяет в один экран. Выходит планшет, но не совсем стандартный, а чуть более квадратный. Предполагается, что пользоваться устройством в режиме планшета вы будете чаще. Ради этого все и затевалось. Большой экран — это здорово. Удобно смотреть видео, играть в видеоигры. Да, поиграть получится, в устройстве стоит новый 5-нм процессор Snapdragon 888. Предполагается, что на Fold3 можно полноценно работать. Он получил поддержку стилуса S Pen и для него отдельно есть стилус S Pen Fold Edition, чтобы рисовать и писать заметки на экране. На экране можно открывать одновременно три приложения: вверху, скажем, смотреть видео или общаться в видеоконференции, а внизу параллельно переписываться в мессенджере и листать Instagram.

Пользователи Fold и Fold2 жаловались, что некоторые приложения не адаптированы для такого экрана. Скажем, фото в ленте Instagram выходили с какими-то полосами. Над адаптацией многих приложений производитель поработал. Но не всех, пока пользовалась им, местами видела корявые картинки в ленте Facebook. Насчет того, что можно открывать три приложения на экране, — это не новинка, так было и раньше. Это очень ценно? Неплохо, но мне хватало двух окон. Тем более, что когда вам надо, допустим, набрать сообщение внизу, клавиатура залезает на соседнее окно.

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На месте сгиба по центру экрана идет вертикальная полоса. Она незаметна, если держать планшет прямо перед собой. Но под разными углами видна. Сама по себе она не кажется проблемой. Думаю, это стоит того, чтобы иметь устройство, раскладывающееся на большой экран. К полосе быстро привыкаешь: на второй день я не думала про нее. Вероятно, она станет заметнее после нескольких месяцев использования. Моя знакомая год пользуется предыдущим Z Flip (не прямо совсем то, Fold, понятно, дороже и лучше, тем более Samsung обещает, что и в новом Flip 3 такого не будет. Но технология одна). Там на сгибе появилась четкая белая потертость, как на старых ботинках Dr. Martens. Самое большое обновление в Fold3 — подэкранная фронтальная камера. Это значит, что выреза на экране нет, есть такой малозаметный маленький кружок с пикселями. В идеале, скрытую фронталку вообще не должно быть видно, но ее видно (не только у Fold3). В будущих моделях, вероятно, ее будут стараться сделать менее заметной. Тем не менее подэкранные камеры — важная новинка. Ставить их на смартфоны начали пару лет назад. Судя по всему, скоро они будут везде. Телефоны и планшеты идут к безрамочности, фронталка этому мешает, разработчики вынуждены вечно придумывать, куда ее деть. Это выход. Разрешение у подэкранной камеры на Fold3 — всего 4 Мп, селфи на нее выходят плохими. Но использовать ее нужно для созвонов. Для селфи — основная камера (нужно сложить смартфон и там включить фронталку).

Возьмем незыблемые ценности. По каким характеристикам чаще пользователи выбирают смартфон? Это камера, батерея, цена. У новинки три камеры по 12 МП и фронтальная камера 10 Мп. Назначение: широкоугольная, сверхширокоугольная и телеобъектив. Они снимают довольно хорошо, у флагманов и даже середнячков Samsung давно все хорошо с возможностями камеры. Но вторые флагманы Samsung — Galaxy — снимают лучше, судя по тому, что я вижу, и по отзывам в чате, где общаются те, кто первыми пробует новинку. То есть смартфоны вдвое дешевле снимают лучше. Это, конечно, не так много значит, когда смартфон может становиться планшетом. Но говорит о том, что Fold3 больше про экран, чем про все остальное. Аккумулятор у Fold3 стал чуть меньше — 4400 мАч. При этом смартфон получил более энергоэффективную систему-на-чипе и в нем поменялись технологии дисплея. Цель — чтобы то на то и вышло. Но три экрана в любом случае потребляют много, я не слушала музыку, не смотрела YouTube по три-четыре часа. В основном копалась в устройстве для этого обзора. Мне пришлось зарядить его дважды полностью: до использования и вечером на третий день.

Еще пользователям важно, чтобы смартфон был прочным, не рассыпался, если его уронить, не умирал, если промочить под дождем. Что касается суперпрочности — это не к смартфонам с гибким экраном. Производители пытаются защитить их получше, в Fold3 стоит химически закаленное сверхпрочное стекло Gorilla Glass. Но изначально основа в них — очень хрупкое стекло. В Fold3 появилась влагозащита по стандарту IPX84, значит, дождь ему не повредит. Но нет защиты от пыли, на песчаный пляж его нельзя брать без чехла. В последние несколько лет потребители вроде привыкли к тому, что флагманские смартфоны стоят как хорошие компьютеры. В России это плюс-минус 100 тысяч рублей. Во всяком случае, по моим ощущениям, шуток и ахов по поводу новых айфонов (как символа дороговизны гаджетов) стало меньше. Но стоимость Fold3 сильно за рамками привычного. Рекомендованная цена — 159 990 рублей за версию с 256 ГБ и 169 990 рублей — за версию 512 ГБ. Fold3 в России будет продаваться в черном и темно-зеленом цветах. Стоит ли покупать складной смартфон? Samsung (и другие — в этой игре уже пять-шесть только заметных компаний) хочет, чтобы вы выбрали раскладной телефон вместо прямоугольника. Они говорят: "Этот смартфон уже не только про вау-экран, в нем всего хватает, это больше не экспериментальная игрушка. Берите и привыкайте". Поменяла бы я на него привычный прямоугольный смартфон? Fold3 дает радостное чувство обладания чем-то вызывающе новым. Мне было немного грустно так быстро возвращаться к обычному удобному прямоугольнику (а я, на секундочку, хожу с флагманом). Будто я сняла умопомрачительные туфли на 10-сантиметровой шпильке и вернулась в кроссовки. Но я бы не купила его на каждый день. Первое, несмотря на то, что Galaxy Z Fold3 уже не называют сырым, как первый и второй, он все еще напоминает игрушку для богатых технолюбителей. Ту, что будет запасной. Может, вместо привычного планшета (который у многих редко используется). Или ради фана и показать друзьям. Главным его преимуществом остается новизна формы. По важным характеристикам он не превосходит флагманы, стоящие дешевле. Высокая цена — главная преграда между ним и рядовыми потребителями, которые не против попробовать новое, но не за такие деньги. Здесь дело вкуса, конкретно мне никогда не подходила сама идея планшета. Я люблю писать тексты и смотреть видео как минимум на ноутбуке с диагональю экрана от 15 дюймов. Для использования на ходу и скроллинга соцсетей мне хватает смартфона с 6–6,5-дюймовым экраном. Если вы привыкли пользоваться планшетом (но вы не иллюстратор, дизайнер, в этом случае вам нужен гаджет помощнее), можете попробовать внедрить Fold3 в будни.

Описание Samsung Galaxy Fold3 и Samsung Z Flip3 © Framesira/Shutterstock/FOTODOM