Чудо-смартфон, которым не хочется обладать. Неделя с Samsung Galaxy Fold

Редактор ТАСС неделю пользовался сгибающимся смартфоном Samsung и пришел к выводу, что этот аппарат ценнее как осязаемое воплощение идеи, а не как замена привычным моделям с цельным экраном

"Похоже на губную гармошку", — только и сказала коллега, рассмотрев Galaxy Fold со всех сторон. Другой пришла на ум зажигалка Zippo. Третья молча провела пальцем по ложбинке в месте сгиба экрана и поспешила вернуться к своим делам. В метро тоже не приходилось ловить любопытные взгляды. Странно, но самый передовой и необычный смартфон 2019 года на большинство людей не производит впечатления: ну, складывается — и ладно. Казалось, уж за это Galaxy Fold точно не упрекнешь. Возможно, дело в том, что дебют первого в своем роде аппарата получился смазанным. Представили его еще зимой, в продаже он должен был появиться весной, но в тестовых смартфонах у журналистов ломались экраны, и всю партию отозвали для доработки. Еще Galaxy Fold очень дорогой даже по нынешним временам — за 160 тыс. рублей подсознательно ждешь, что сырые технологии как-нибудь да "просохнут" до совершенства, а новинка Samsung, разумеется, совсем не безупречна, особенно на первый взгляд. На самом деле этот аппарат удобнее, чем кажется, и в некоторых ситуациях затмевает привычные модели — в его переливчатой крышке мерещится будущее портативной электроники. Но как обыкновенные смартфоны не сразу превратились в однотипные стеклянные плитки с экраном на всю переднюю поверхность, так и в гибких устройствах следующих поколений от Galaxy Fold останется не все, если вообще хоть что-то. Как пользоваться Galaxy Fold Galaxy Fold задуман одновременно как самый большой и самый маленький смартфон. В сложенном состоянии он похож на диктофон: сильно вытянутый, с крошечным экраном, который из-за пропорций оставляет много ничем не занятого места сверху и снизу. Закрытый Galaxy Fold напоминает отчаянный дизайнерский эксперимент из 2000-х годов, и это придает ему шарм. Вот только в обращении экранчик неудобен.

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Меньший дисплей нужен для того, чтобы просматривать уведомления, переключать песни в проигрывателе и выполнять другие простые операции. В принципе, на нем можно делать что угодно, но кнопки и другие элементы интерфейса настолько маленькие, что в них сложно попасть пальцем, а стилус, как в линейке Galaxy Note, не предусмотрен. Хуже всего печатать: вместо пробела постоянно нажимается круглая кнопка, которая сворачивает приложение и возвращает на рабочий стол. Предполагается, что для набора текста следует разложить смартфон и воспользоваться внутренним экраном: активное приложение откроется автоматически. Так печатать и вправду сподручнее: в фирменной клавиатуре Samsung клавиши даже разделены на два блока с зазором посередине, чтобы не тянуться к центру экрана большими пальцами. Впрочем, в популярной клавиатуре Gboard зазора нет, но трудностей это не вызывает. В сопроводительной брошюре Samsung предлагает открывать на большом экране одновременно два-три приложения, например видеотеку, мессенджер и поисковик. Их можно расположить встык друг с другом или одно поверх остальных. Вероятно, кто-то сумеет найти полезные связки, но сделать это не так-то просто по нескольким причинам. Во-первых, некоторые программы достаточно функциональны сами по себе: во время чтения заметки можно делать в соседнем окне, а можно — прямо в тексте; геометку можно отправить прямо в чат и не лезть в карты. Во-вторых, приложения не рассчитаны на такой режим. На скриншоте в брошюре показан WhatsApp рядом с YouTube, и половину экрана занимает плейлист, информация о канале, разные кнопки, которые мешают и смотреть, и обсуждать. Наконец, в-третьих, даже если нет ничего лишнего, в крошечных оконцах сервисами пользоваться неудобно. Зачастую проще по старинке переключаться между приложениями (или вообще купить два флагманских смартфона той же Samsung: пара Galaxy S10+ обойдется дешевле одного Galaxy Fold). Приятнее всего на Galaxy Fold читать. Диагональ экрана вроде бы не громадная — 7,3 дюйма, но из-за соотношения сторон, как у старых телевизоров, площадь получается внушительная — примерно с электронную книгу. Galaxy Fold сразу же открывает глаза на то, как же все-таки убоги бесконечные рулоны текста в мобильных версиях сайтов и переверстанных на лету романах, которые нужно без остановки отматывать, словно у тебя нервный тик. Если в будущее можно что-то не брать, то пусть это будут цифровые свитки.

Описание Samsung Galaxy Fold © AP Photo/Kelvin Chan

С видео все не так гладко. Почти всегда их снимают в широком формате, поэтому сверху и снизу иногда остаются черные полосы. На Galaxy Fold эти полосы есть всегда, и они толще обычного, а по сравнению с Galaxy Note10+ (6,8 дюйма), как подсчитали в Samsung, ролик получается крупнее всего в 1,3 раза. Где разница должна бросаться в глаза, так это в Instagram и на других платформах, где пропорции изображений близки к квадрату. Фото и видео в Instagram на Galaxy Fold действительно выглядят намного лучше, пока не замечаешь, что остроумные подписи в историях друзей не влезают целиком; то же самое обнаружилось в игре Alto's Odyssey. При показе приложение обрезает края чужих кадров, а то, что опубликовано через Galaxy Fold, обрезается на обычных смартфонах (из-за этого испортились скриншоты из старинного сюрреалитического телеинтервью с субтитрами, где буддистский монах в кашае расспрашивал на английском опального философа Мартина Хайдеггера, а тот отвечал по-немецки, явно читая по бумажке). Вероятно, эту ошибку устранят с обновлениями. Samsung объявила о сотрудничестве с разработчиками многих популярных приложений, чтобы сервисы работали на Galaxy Fold как следует. Но все программы для операционной системы Android не сосчитать, и вряд ли каждую станут проверять и дорабатывать из-за чрезвычайно редкого смартфона. Каков Galaxy Fold вблизи Samsung раз за разом говорит, что Galaxy Fold мгновенно раскупают, как только они появляются в продаже или вообще заранее, по предзаказам (так получилось в России), но точные цифры не называет. По данным газеты The Korea Herald, для Южной Кореи изначально заготовили 20–30 тыс. гибких аппаратов; для сравнения: мировые продажи смартфонов в 2019 году составят 368 млн штук, спрогнозировали аналитики Gartner, то есть Galaxy Fold — капля в море.

Соответственно, смартфон преподносится даже не как флагман, а как вещь для избранных. В нем три основные камеры, две фронтальные над большим экраном и еще одна — над маленьким, беспроводные наушники, защитный чехол из кевлара, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Для покупателей организовали отдельную круглосуточную техподдержку, а в случае неисправности москвичам и петербуржцам даже не нужно нести Galaxy Fold в мастерскую: специалист сам приедет, когда и куда ему скажут. При этом выглядит Galaxy Fold дешевле, чем стоит. В закрытом положении он такой же толстый, как два смартфона, сложенные стопкой, — за пару месяцев узкая длинная потертость на кармане джинсов позволит окружающим безошибочно опознать пионера в области технологий. Весит аппарат соответствующе: 276 г. Основной экран покрыт не стеклом (оно сломалось бы при сгибании), а "композитным полимером", по-простому — прозрачной клеенкой с видимой полосой над шарниром. Правда, она заметна только при ярком освещении и под углом, к тому же на нее обращаешь внимание только первое время. Камеры и датчики собраны на большой "брови" вверху правой створки: в прошлом году Samsung старательно высмеивала "челки" на iPhone — и вот. Сам экран утоплен в корпус с толстыми пластиковыми бортами — никаких скругленных краев, как в Galaxy S и Note.

Обращаться с экраном надо нежно, о чем написано в листовке из коробки и — чтобы наверняка — при первом включении. Samsung предупреждает, что нажимать на него слишком сильно нельзя. Несколько журналистов опытным путем выяснили, что с Galaxy Fold нужно следить за ногтями: на дисплее остаются вмятины. Но сломаться он может и ни с того ни с сего: у корреспондента TechCrunch битые точки появились всего за сутки (в первый год после покупки однократная замена экрана обойдется в 9,5 тыс. рублей). С шарниром тоже как повезет. По идее, механизм рассчитан на 200 тыс. сгибаний, но смартфон, доставшийся редакции сайта CNET, выдержал только 120 тыс. раз — это соответствует примерно трем годам службы. Элитные вещи представляются иначе. Что в Galaxy Fold важнее остального Galaxy Fold производит противоречивое впечатление. Разговоры о сгибающихся экранах перешли из области фантастики лет десять назад, а то и раньше, но первый заслуживающий внимания прототип появился только сейчас. И да, им можно пользоваться, иногда — с удовольствием, хоть за экран и боязно. Уже одно это — замечательно. И Samsung, и догоняющим его конкурентам, и разработчикам приложений этот смартфон подскажет, какие догадки насчет гибких экранов верные, а какие нет.