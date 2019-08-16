Huawei выпустила 5G-смартфон в Китае. Стоит ли доплачивать за связь нового поколения?

На рынке смартфонов наступил застой. Новые флагманские аппараты подчас не отличить от прошлогодних, даже положив рядом, модели попроще хоть им и уступают, но не катастрофически. Уже давно не появлялось технологий, которые бы еще раз перевернули — или хотя бы чуть-чуть изменили — представление о смартфонах, как чипы NFC позволили расплачиваться в магазинах, даже если с собой нет наличных или банковской карты.
В 2018-м мировые продажи смартфонов, прежде росшие на десятки процентов, снизились примерно на 3%, в этом году тренд такой же. Кто хотел купить "умный" телефон, уже это сделал, а причину его менять нужно еще поискать — ничего особенно лучше попросту нет. Оттого пиарщики и маркетологи в один голос убеждают, что связь 5G — это что-то с чем-то (как и гнущиеся экраны, но о них отдельный разговор).
Эти слова не следует принимать на веру. Первые 5G-смартфоны кое в чем будут хуже обычных, их возможности пока толком негде использовать, а связь нового поколения нужна прежде всего для других устройств.
Зачем 5G, если все и так хорошо работает
Для обычного человека важнее всего, что в сетях пятого поколения данные будут передаваться намного быстрее. Предельная скорость со временем вырастет в 20 раз — на скачивание фильма в высоком разрешении 5G-смартфону потребуются считаные секунды. Со связью пятого поколения сократятся и задержки при передаче информации — раздражающие "раздумья" браузера до загрузки страницы останутся в прошлом.
Но сети 5G нужны не только для того, чтобы сайты загружались в мгновение ока. Еще быстрые каналы связи понадобятся для машин с автопилотом. По расчетам специалистов Intel, за полуторачасовую поездку такие машины будут производить столько же данных, сколько три тысячи человек — за сутки. Не вся эта информация будет обрабатываться в самом автомобиле — что-то придется отправлять на удаленные серверы, и промедление даже на миллисекунды может обернуться плачевно.
В будущем машины также будут обмениваться с датчиками и устройствами "умных" городов, встроенными в фонарные столбы, тротуары или прямо в дорогу. Жилье, офисы, магазины, склады и другие помещения тоже "поумнеют" — и для этого им нужно быть всегда на связи. Со временем доля трафика, создаваемого людьми, будет все меньше, но его общий объем вырастет на порядки. Существующие мобильные сети просто не в состоянии справиться с таким потоком данных — необходимы новые, более совершенные.
Проповедники прогресса рисуют и другие сценарии применения 5G. Мгновенная связь выведет телемедицину на новый уровень: например, хирурги смогут оперировать, находясь за тысячу километров от пациента. Для любителей видеоигр начнется раздолье: консоли и дорогие компьютеры больше не понадобятся — вычисления будут проводиться на серверах где-нибудь в краях с прохладным климатом, дешевой рабочей силой и грошовым электричеством. А еще с 5G можно будет передавать налету контент для очков виртуальной реальности: представьте, что смотрите в прямом эфире финал Лиги чемпионов из VIP-ложи "Сан-Сиро", а через секунду — из-за плеча Лионеля Месси.
Эти картины выглядят просто изумительно... вот только если бы сети 5G заработали уже завтра, мы бы не очутились в будущем в тот же момент. Скажи машине с автопилотом довезти тебя до дачи — она "сойдет с ума" без нормальной разметки на дороге. Медицинское оборудование с дистанционным управлением существует в основном в виде прототипов и стоит дорого. Очки виртуальной реальности неудобные, и для них не придумали ничего, ради чего захотелось бы выложить десятки тысяч рублей. А игроки — им и так неплохо живется. Во всех этих случаях загвоздка кроется не в плохой связи.
Когда-нибудь 5G принесет пользу, но пока, кажется, даже операторы связи до конца не понимают, как продавать новую услугу. В 2017 году специалисты отраслевого союза GSM Association опросили 750 руководителей из телекоммуникационной индустрии: больше половины сказали, что главное препятствие для внедрения 5G — отсутствие внятной бизнес-стратегии. И это не единственное препятствие.
Почему 5G-смартфон — пока плохая покупка
Ключевое отличие 5G от связи нынешнего поколения — частоты, на которых передается сигнал. В 5G в основном будут использоваться высокочастотные волны миллиметровой длины. Их выбрали по двум причинам: во-первых, в этом диапазоне можно передавать данные намного быстрее, чем раньше, во-вторых, он большой и почти не занят для других нужд. Но миллиметровые волны неспроста все это время оставались бесхозными и были нужны разве что военным и для связи со спутниками. Передавать по ним информацию очень сложно.
Чем выше частота, тем быстрее затухает сигнал и тем проще его заблокировать. Привычные вышки связи плохо подходят для миллиметровых волн — вместо них города придется оплести паутиной приемников и передатчиков на расстоянии в несколько сотен метров друг от друга. Аппаратура понадобится и внутри зданий, потому что 5G-сигнал останавливают не только стены, но даже листва, а иногда — молекулы кислорода в воздухе. Наконец, чтобы гонять туда-сюда колоссальные объемы информации по воздуху, надо усовершенствовать наземные линии связи.
Модернизация инфраструктуры обойдется операторам дорого. По расчетам PwC Russia и "Спектрум Менеджмент", даже при использовании в сетях 5G более низких частот общие расходы c 2020 по 2027 год составят порядка полутриллиона рублей. Окупить эти расходы удастся нескоро: 10 августа замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин сказал, что операторы еще не отбили траты на оборудование для сетей 3G и 4G.
Смартфоны тоже надо конструировать иначе. Каждую трубку лучше всего снабжать четырьмя антеннами, иначе связь может оборваться просто потому, что человек обхватил аппарат ладонью. В некоторых смартфонах, например Samsung Galaxy Note9, iPhone XS и XS Max, их и так по четыре штуки (а в iPhone XR — только две), но антенны для миллиметровых волн громоздкие — они займут больше места в забитых под завязку корпусах. Скорее всего, пожертвовать придется батареей: из всех компонентов только она может быть какого угодно размера. К примеру, в новом Huawei Mate 20 X 5G, сегодня появившемся в Китае, емкость аккумулятора составляет 4200 мА·ч, тогда как в обычном Mate 20 X — целых 5000 мА·ч. Впрочем, в новых Samsung Galaxy Note10 и Note10+ что в обычных версиях, что с 5G батареи одинаковые, поэтому все зависит от смекалки инженеров.
А большая батарея 5G-смартфонам не помешает. Кроме антенн для приема и передачи данных нужен модем. В современных моделях модем встроен прямо в процессор. Запуск приложений, обработка фотографий, звонки — со всем этим справляется микросхема величиной с почтовую марку. 5G-модемы — это пока отдельные чипы почти такого же размера. Они тоже занимают драгоценное место, усложняют архитектуру устройства, потребляют энергию.
Вдобавок передовые детали прилично стоят — из-за всех технических ухищрений смартфон с 5G будет стоить намного дороже, чем точно такая же модель без связи последнего поколения. К примеру, Samsung Galaxy Note10+ с 5G в США (в России его официально не купить) стоит на $200 больше обычной модели. Скорее всего, не у всех производителей будет такая громадная разница в цене, но на первых порах все равно придется доплатить не одну тысячу рублей.
Только даже если раскошелиться, то никакой разницы еще долго не заметишь. Первые коммерческие сети 5G появились в 2019 году, но в России пока существует только экспериментальная зона на Тверской улице Москвы. Правительственная программа развития цифровой экономики предполагает, что связь нового поколения появится в одном из крупных городов только в 2020 году, а во всех городах с населением больше 1 млн человек — в 2024-м. Правда, в прошлом сентябре вице-премьер Максим Акимов рассказал, что появление сетей связи пятого поколения в крупных городах России запланировано лишь на конец 2021 года.
Одна из основных проблем — частоты. 12 августа газета "Коммерсантъ", ссылаясь на обновленный проект концепции развития 5G до 2020 года, сообщила, что Минкомсвязь предлагает сделать приоритетным диапазон 4,4–4,99 ГГц. Эти частоты предоставлены операторам в Китае и Японии, но и там их будут осваивать не в первую очередь, поэтому оборудование для работы в нем нет. Планировалось, что нужную аппаратуру произведут российские компании, но в Минкомсвязи допустили, что это приведет к "отставанию от прогресса". Ранее пресс-секретарь министерства Евгений Новиков заявил в разговоре с ТАСС, что на это может уйти пять лет.
Операторы хотят использовать диапазон 3,4–3,8 ГГц, популярный в мире, но 25 июля Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказалась его выделять: в России эти частоты заняты стратегически важными системами связи, поэтому против выступают военные. Впрочем, 14 августа "Известия" сообщили, что проект концепции развития сетей снова переработан: самым перспективным все-таки назван диапазон 3,4–3,8 ГГц, но что использовать нужно именно его, в тексте прямо не говорится. В течение двух недель проект собираются внести в правительственную комиссию по цифровому развитию. За это время документ может еще измениться.
15 августа история получила продолжение. Газета "Ведомости" со ссылкой на источники в отрасли связи и в одном из профильных ведомств сообщила, что президент России Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности, который не рекомендовал выделять диапазон 3,4–3,8 ГГц для сетей 5G. "Ведомости" обратились к представителю Совбеза, но тот не стал комментировать эту информацию. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также воздержался от комментариев. ТАСС связался с источником в "большой четверке" мобильных операторов и федеральным чиновником — те заявили, что операторы и Минкомсвязь РФ переписывают концепцию развития сетей, рассматривая приоритетными частоты 3,4–3,8 ГГц. Они назвали заметку "Ведомостей" вбросом: якобы Владимир Путин наложил резолюцию "Согласен" на апрельское письмо Совбеза, а с тех пор ситуация изменилась.
Когда сети нового поколения все-таки заработают в России, первые 5G-смартфоны устареют, а в новых моделях к тому времени наверняка устранят хотя бы часть недостатков. Тогда-то и стоит задуматься о покупке.
Марат Кузаев