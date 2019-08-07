Каким будет Samsung Galaxy Note 10? Захотят ли пользователи поменять свой старый телефон?

Смартфоны линейки Galaxy Note считаются самыми продвинутыми в семействе Samsung. Они ежегодно выходят почти одновременно (примерно на месяц раньше) с флагманами iPhone и конкурируют с ними. Если модели другой флагманской линейки Galaxy S выбирали в основном пользователи, которые хотели обладать просто классной новинкой, то Galaxy Note особенно ждали техногики, которым важно пользоваться смартфоном, напичканным всем самым современным.

Сегодня вечером, в 23:00 по мск, Samsung проведет презентацию смартфонов линейки Galaxy Note в Нью-Йорке. ТАСС — о том, что нужно знать о новинке в целом и в контексте рынка смартфонов, который впервые упал в прошлом году.

Но в последнее время никакие производители не совершают революций. В том смысле, что рядовой пользователь, не техногик, поменявший прошлогодний флагман на новый, не чувствует большой разницы. К тому же пару лет назад Galaxy S и Galaxy Note почти сравнялись в размерах (Note все же побольше) и характеристиках, важных для большинства покупателей. Разве что только у Note есть "фишка" — стилус S Pen, который в прошлых флагманах включал модуль Bluetooth, чтобы его можно было использовать как пульт для управления на расстоянии, а в новых флагманах обещается, что он будет "поумнее".

Судя по последним утечкам, Samsung покажет два новых смартфона: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus. При этом у каждой модели, возможно, будут модификации с 5G (для поддержки интернет-сетей пятого поколения). Но 5G-смартфоны для российских пользователей пока бесполезны, так как устойчивое покрытие сети связью 5G, по плану, будет обеспечено в крупных городах не ранее 2024 года.

Galaxy Note 10 будет просто большим — 6,3 дюйма, а Galaxy Note 10 Plus — очень большим: 6,8 дюйма. Прошлогодние модели Galaxy Note 9 поменьше — они вышли в размерах 6,2 и 6,4 дюйма. Обещается, что смартфоны останутся легкими по весу, Galaxy Note 10 — 167 граммов, Galaxy Note 10 Plus — 198. Прошлогодняя "девятка" весит 201 грамм.

У нового смартфона будет три камеры. И дополнительный ToF-сенсор (Time of Flight — времяпролетная камера, сенсор, способный излучать свет и регистрировать скорость его отражения от объекта) для более быстрой фокусировки и 3D-съемки. У прошлогоднего Note9 — двойная камера. В смартфонах улучшат режим ночной съемки. Вообще, стоит признать, что камеры и у прошлогодних флагманов Note достаточно хороши.

По всей вероятности, у новинок не будет разъема 3,5 для наушников. Предлагается использовать USB Type-C для подключения проводных наушников или забыть про старые привычки и все-таки перейти на беспроводную гарнитуру. Еще компания обещает улучшить аккумулятор в самом большом флагмане. Емкость аккумулятора у нового Note 10 — 3500 мА·ч, как и у прошлогодней "девятки", а у Note 10 Plus — 4300 мА·ч. Также планируется дать флагманам улучшенный режим зарядки, чтобы их можно было заряжать не за несколько часов, а побыстрее. В целом сейчас производители постоянно улучшают зарядные устройства и незначительно "прокачивают" работоспособность, но революции нет, потребительская мечта о гаджетах, которые не разряжаются больше чем пару дней, увы, остается несбыточной.

Новые смартфоны Samsung поддерживают авторизацию по лицу, сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран. Предполагается, что стилус S Pen будет способен на несколько новых уловок, например новые воздушные жесты и удаленное переключение между объективами камеры.

Гаджеты будут представлены, по данным разных утечек, в четырех или пяти цветах. Чаще называются черный, белый, красный. Ожидается, что флагманы будут довольно дорогими, сопоставимыми с новинками iPhone. Galaxy Note 10 может стоить порядка $1 тыс. Note 10 Plus — $1,2 тыс.

Продажи смартфонов падают. И будут падать дальше

В прошлом году глобальные продажи смартфонов впервые упали на 4%, по данным доклада аналитика Мэри Микер. Все, кто хотел обзавестись современным гаджетом, уже сделали это, а новых пользователей интернета все меньше. Сейчас доступ к Сети есть у 51% населения мира. В прошлом году прирост пользователей составил всего 6%. В текущем году продажи смартфонов продолжают снижаться. По данным International Data Corporation (IDC), в первом квартале 2019 года поставки снизились на 6,6% в сравнении с первым кварталом прошлого года.