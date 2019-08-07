Каким будет Samsung Galaxy Note 10? Захотят ли пользователи поменять свой старый телефон?

Сегодня вечером, в 23:00 по мск, Samsung проведет презентацию смартфонов линейки Galaxy Note в Нью-Йорке. ТАСС — о том, что нужно знать о новинке в целом и в контексте рынка смартфонов, который впервые упал в прошлом году.
Новый флагман: просто большой, очень большой, с 5G
Смартфоны линейки Galaxy Note считаются самыми продвинутыми в семействе Samsung. Они ежегодно выходят почти одновременно (примерно на месяц раньше) с флагманами iPhone и конкурируют с ними. Если модели другой флагманской линейки Galaxy S выбирали в основном пользователи, которые хотели обладать просто классной новинкой, то Galaxy Note особенно ждали техногики, которым важно пользоваться смартфоном, напичканным всем самым современным.
Но в последнее время никакие производители не совершают революций. В том смысле, что рядовой пользователь, не техногик, поменявший прошлогодний флагман на новый, не чувствует большой разницы. К тому же пару лет назад Galaxy S и Galaxy Note почти сравнялись в размерах (Note все же побольше) и характеристиках, важных для большинства покупателей. Разве что только у Note есть "фишка" — стилус S Pen, который в прошлых флагманах включал модуль Bluetooth, чтобы его можно было использовать как пульт для управления на расстоянии, а в новых флагманах обещается, что он будет "поумнее".
Судя по последним утечкам, Samsung покажет два новых смартфона: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus. При этом у каждой модели, возможно, будут модификации с 5G (для поддержки интернет-сетей пятого поколения). Но 5G-смартфоны для российских пользователей пока бесполезны, так как устойчивое покрытие сети связью 5G, по плану, будет обеспечено в крупных городах не ранее 2024 года.
Galaxy Note 10 будет просто большим — 6,3 дюйма, а Galaxy Note 10 Plus — очень большим: 6,8 дюйма. Прошлогодние модели Galaxy Note 9 поменьше — они вышли в размерах 6,2 и 6,4 дюйма. Обещается, что смартфоны останутся легкими по весу, Galaxy Note 10 — 167 граммов, Galaxy Note 10 Plus — 198. Прошлогодняя "девятка" весит 201 грамм.
У нового смартфона будет три камеры. И дополнительный ToF-сенсор (Time of Flight — времяпролетная камера, сенсор, способный излучать свет и регистрировать скорость его отражения от объекта) для более быстрой фокусировки и 3D-съемки. У прошлогоднего Note9 — двойная камера. В смартфонах улучшат режим ночной съемки. Вообще, стоит признать, что камеры и у прошлогодних флагманов Note достаточно хороши.
По всей вероятности, у новинок не будет разъема 3,5 для наушников. Предлагается использовать USB Type-C для подключения проводных наушников или забыть про старые привычки и все-таки перейти на беспроводную гарнитуру. Еще компания обещает улучшить аккумулятор в самом большом флагмане. Емкость аккумулятора у нового Note 10 — 3500 мА·ч, как и у прошлогодней "девятки", а у Note 10 Plus — 4300 мА·ч. Также планируется дать флагманам улучшенный режим зарядки, чтобы их можно было заряжать не за несколько часов, а побыстрее. В целом сейчас производители постоянно улучшают зарядные устройства и незначительно "прокачивают" работоспособность, но революции нет, потребительская мечта о гаджетах, которые не разряжаются больше чем пару дней, увы, остается несбыточной.
Новые смартфоны Samsung поддерживают авторизацию по лицу, сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран. Предполагается, что стилус S Pen будет способен на несколько новых уловок, например новые воздушные жесты и удаленное переключение между объективами камеры.
Гаджеты будут представлены, по данным разных утечек, в четырех или пяти цветах. Чаще называются черный, белый, красный. Ожидается, что флагманы будут довольно дорогими, сопоставимыми с новинками iPhone. Galaxy Note 10 может стоить порядка $1 тыс. Note 10 Plus — $1,2 тыс.
Продажи смартфонов падают. И будут падать дальше
В прошлом году глобальные продажи смартфонов впервые упали на 4%, по данным доклада аналитика Мэри Микер. Все, кто хотел обзавестись современным гаджетом, уже сделали это, а новых пользователей интернета все меньше. Сейчас доступ к Сети есть у 51% населения мира. В прошлом году прирост пользователей составил всего 6%. В текущем году продажи смартфонов продолжают снижаться. По данным International Data Corporation (IDC), в первом квартале 2019 года поставки снизились на 6,6% в сравнении с первым кварталом прошлого года.
И в новом ежеквартальном отчете Samsung говорится, что флагманские модели продаются медленно, а расходы на маркетинг растут. Производители в трудной ситуации — пользователей вполне устраивают гаджеты прошлых лет.
"Сейчас новые характеристики, которые получают любые флагманы, уже не меняют пользовательский опыт, — говорит Сергей Вильянов, индустриальный аналитик. — Мы видим, что Samsung продолжает накачивать параметры, ставит в новые Note 12 Гбайт оперативной памяти. Между тем, 12 Гбайт памяти — это неплохо даже для ноутбука. А реальному пользователю не нужен такой объем в смартфоне, ему вполне хватает даже 6 Гбайт, не говоря уже о 8. Хотя бы потому, что операционная система Android пока не умеет эффективно работать с большими объемами оперативной памяти".
Если человек ходит с Samsung Galaxy 8 или 9 или другим прошлогодним флагманом, нет рациональной и веской причины, по которой ему нужно купить новый гаджет, считает Вильянов.
"Если он, конечно, не чокнутый на технологиях и любит новинки больше жизни, но таких мало, — уточняет он. — Поэтому я не верю в успех новых флагманов. Продажи смартфонов продолжат сокращаться, потому что относительно старые модели действительно очень хороши и имеют большой запас возможностей, чтобы не устаревать морально. Компенсировать это падение можно продажей своих сервисов. Это то, что делает Apple, которая полностью контролирует собственную платформу, продает на ней услуги и регулярно отчитывается о росте выручки. У Samsung, Huawei, Xiaomi нет подобного. У них есть свои магазины приложений и музыки, но на фоне того, что предлагает Google, — это тоска, никому из них не удалось победить Google на его же собственном поле. Сейчас Samsung мигрирует в сторону производителя комплектующих для смартфонов. В этом направлении у него хорошо идут дела. Возьмите любой смартфон — iPhone, Huawei, Sony, Xiaomi — в нем будет полно комплектующих Samsung. Но показатели продаж корейских флагманов вряд ли будут радовать, впрочем, как и других производителей премиальных смартфонов".
Согласно уже упомянутому отчету Samsung, менеджеры ожидают, что конкуренция на рынке смартфонов во втором полугодии будет еще жестче, но не собираются останавливаться. В следующем месяце, например, Samsung намерен презентовать складной смартфон Galaxy Fold. В сложенном состоянии его можно использовать как телефон, в разложенном — как планшет. Galaxy Fold — не совсем новинка, в начале текущего года он уже был представлен пользователям. В устройстве, которое готовятся показать в сентябре, исправили ошибки и улучшили некоторые характеристики.
Анастасия Степанова