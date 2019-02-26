Смартфоны в застое. Как Samsung, Huawei и другие производители пытаются из него выйти?

Гнущиеся экраны
Mobile World Congress (MWC 2019) только началась, но самые интересные новинки были показаны в так называемый нулевой день выставки или еще раньше, как сделали Xiaomi со своим флагманом Mi9 и Samsung с линейкой S10 и гнущимся гибридным устройством Galaxy Fold. Этот полусмартфон-полупланшет если не главная, то самая броская инновация за последние годы. Прототипы подобных устройств показывали и раньше, а в конце прошлого года малоизвестная китайская компания Royole представила серийную модель, но те немногие, кто держал ее в руках, нашли ее ужасной.
Впрочем, гибкие смартфоны известных производителей тоже будет не так-то просто раздобыть. Ни Samsung, ни Huawei, презентовавшая Mate X, даже не дали журналистам потрогать аппараты. Продажи Galaxy Fold начнутся во втором квартале, Mate X — в середине года. Первый будет стоить $1980, второй — еще больше: около $2600. По оценкам аналитиков Citigroup Global Markets, Samsung, которая сама производит передовые дисплеи, за год поставит порядка 1 млн гнущихся флагманов. Huawei покупает экраны на стороне и, скорее всего, выпустит от силы пару сотен тысяч Mate X.
Похожие разработки есть и у Xiaomi, Oppo, ZTE, Lenovo, TCL, но они не запущены в серийное производство. Возможно, прототипы недостаточно хороши, а может, компании просто выжидают. Сгибающиеся экраны, конечно, выглядят впечатляюще, но неясно, насколько они качественные (на Mate X разглядели полосу в месте сгиба) и долговечные, как их менять в случае поломки, а главное — есть ли в них необходимость.
Samsung, показывая Galaxy Fold, упирала на многозадачность, но три запущенных приложения перед глазами нужны не так уж часто. Смотреть видео на таких устройствах, скорее всего, не удобнее, чем на простом смартфоне: в режиме планшета дисплеи почти квадратные, а кино и ролики на YouTube — широкоэкранные, поэтому сверху и снизу останутся толстые черные полосы.
Сети 5G
У Huawei Mate X есть еще одна особенность — 5G-модем. Другие производители тоже показывают аппараты, способные работать в сетях нового поколения. Правда, они устареют задолго до того, как ими можно будет сполна воспользоваться в России. По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, коммерческие сети 5G появятся в некоторых крупных городах не раньше чем в конце 2021 года. Согласно правительственной программе развития цифровой экономики, во всех миллионниках их наладят только в 2024-м.
Но раз речь о тенденциях на рынке смартфонов, то ситуация в России не имеет значения. Зачем новая связь тем, кто скоро сможет ею воспользоваться, по-прежнему непонятно. На презентациях в один голос говорят, что фильм в разрешении 4K можно будет скачать за считаные секунды. Говорят так, будто кто-то вправду забивает половину памяти файлом, чтобы запустить его на экране размером с ладонь.
Еще одно преимущество сетей 5G в том, что к ним одновременно может подключиться намного больше устройств, чем сейчас. Смартфоны создают помехи друг другу. На днях Xiaomi проводила презентацию "умного" дома и что-то пошло не так: техника перестала слушаться команд. В чем было дело, точно не известно, но одна из версий — сотни собравшихся журналистов со смартфонами нарушили связь между утварью Xiaomi. По идее, в сетях 5G такое не произойдет, а появление таких сетей придаст импульс рынку "умных" вещей с подключением к интернету, которые будут создавать большую часть трафика.
Кроме высокой скорости и большого количества подключений сети 5G обеспечивают очень низкие задержки в передаче информации. Сначала это будет видно по тому, как стремительно загружаются страницы в браузере. Но важнее другое: исчезающе короткие задержки позволят производить вычисления и хранить данные не в смартфоне, а на удаленных серверах — гигагерцы и гигабайты отойдут на второй план. Возможно, смартфоны будущего будут отличаться не столько деталями под крышкой, сколько размером и "густотой" цифрового облака, к которому подключаются.
Еще больше камер
Хотя вычисления теперь применяются и для того, чтобы на лету улучшить фотографии, нейросети не способны полностью компенсировать ограничения законов физики и дизайнеров. По той же причине в смартфонах появились камеры с несколькими модулями и разной оптикой: сначала с двумя, потом с тремя, четырьмя, а на MWC 2019 была показана Nokia 9 PureView с пятью модулями.
"Многоглазые" камеры работают по-разному. Например, в приложении для съемки в Samsung Galaxy S10+ можно снимать на основную камеру, а можно переключиться на телевик, чтобы оптически приблизить сцену в кадре в два раза, или сверхширокоугольный модуль, чтобы, наоборот, отдалить картинку, как бы сделав шаг назад. В Nokia 9 PureView модули срабатывают одновременно, потом смартфон объединяет несколько снимков в один, а на уже готовой фотографии можно поменять фокус.
Другое, пока не распространенное в серийных моделях ухищрение — перископическая оптика, спрятанная внутри смартфона: свет, как обычно, попадает в окошко камеры, а потом перпендикулярно отражается от зеркальца и проходит еще через несколько линз. На MWC 2017 компания Oppo показала прототип с пятикратным зумом, а в этот раз — с десятикратным. Журналисты, которые испробовали его в деле, говорят, что фото выходят не идеальными, но лучшего увеличения ни у кого нет. Когда эта технология появится в потребительских моделях, неизвестно.
Переносной компьютер
Трендом это не назовешь, но было бы хорошо, если бы технология, о которой пойдет речь, стала повсеместной. Еще с линейкой Galaxy S8 компания Samsung выпустила зарядную станцию DeX, которая заодно позволяет подключить смартфон к монитору и запустить настольные версии программ, — получается настоящий компьютер в кармане, где смартфон служит тачпадом, как на ноутбуке.
Пока DeX не может полностью заменить настоящий компьютер. В настольном режиме запускается далеко не все: часть офисного пакета Microsoft, Chrome и еще некоторые программы Google, десяток видеоигр — всего около 70 приложений. Еще можно включить виртуальный рабочий стол Windows. По отзывам, к DeX нужно приноровиться, но работать можно.
Правда, для удобства все равно нужны мышка и клавиатура — чем носить их вместе с самой станцией и кабелем, проще купить ноутбук. Если же в офисе или коворкинге обустроено место, то это не проблема. Но остается другое препятствие — аккумулятор. Конечно, DeX его заряжает, но вряд ли батареи хватит надолго, если постоянно пользоваться смартфоном как компьютером.
Все перечисленные проблемы — инженерного толка, а сама идея иметь под рукой настроенный и довольно мощный компьютер хороша. Возможно, если бы другие производители тоже придумали свои аналоги DeX и общий стандарт для таких устройств, то следом появилось бы больше мест, куда достаточно принести смартфон и приступить к работе. За аппарат, который хорошо выполнял бы такую функцию, было бы не жалко заплатить.
Марат Кузаев