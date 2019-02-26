Смартфоны в застое. Как Samsung, Huawei и другие производители пытаются из него выйти?

В Барселоне проходит крупная выставка Mobile World Congress, где показывают смартфоны и еще не внедренные в производство технологии. Во что же превращается главное устройство современного человека?

Гнущиеся экраны Mobile World Congress (MWC 2019) только началась, но самые интересные новинки были показаны в так называемый нулевой день выставки или еще раньше, как сделали Xiaomi со своим флагманом Mi9 и Samsung с линейкой S10 и гнущимся гибридным устройством Galaxy Fold. Этот полусмартфон-полупланшет если не главная, то самая броская инновация за последние годы. Прототипы подобных устройств показывали и раньше, а в конце прошлого года малоизвестная китайская компания Royole представила серийную модель, но те немногие, кто держал ее в руках, нашли ее ужасной.

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Впрочем, гибкие смартфоны известных производителей тоже будет не так-то просто раздобыть. Ни Samsung, ни Huawei, презентовавшая Mate X, даже не дали журналистам потрогать аппараты. Продажи Galaxy Fold начнутся во втором квартале, Mate X — в середине года. Первый будет стоить $1980, второй — еще больше: около $2600. По оценкам аналитиков Citigroup Global Markets, Samsung, которая сама производит передовые дисплеи, за год поставит порядка 1 млн гнущихся флагманов. Huawei покупает экраны на стороне и, скорее всего, выпустит от силы пару сотен тысяч Mate X. Похожие разработки есть и у Xiaomi, Oppo, ZTE, Lenovo, TCL, но они не запущены в серийное производство. Возможно, прототипы недостаточно хороши, а может, компании просто выжидают. Сгибающиеся экраны, конечно, выглядят впечатляюще, но неясно, насколько они качественные (на Mate X разглядели полосу в месте сгиба) и долговечные, как их менять в случае поломки, а главное — есть ли в них необходимость. Samsung, показывая Galaxy Fold, упирала на многозадачность, но три запущенных приложения перед глазами нужны не так уж часто. Смотреть видео на таких устройствах, скорее всего, не удобнее, чем на простом смартфоне: в режиме планшета дисплеи почти квадратные, а кино и ролики на YouTube — широкоэкранные, поэтому сверху и снизу останутся толстые черные полосы. Сети 5G У Huawei Mate X есть еще одна особенность — 5G-модем. Другие производители тоже показывают аппараты, способные работать в сетях нового поколения. Правда, они устареют задолго до того, как ими можно будет сполна воспользоваться в России. По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, коммерческие сети 5G появятся в некоторых крупных городах не раньше чем в конце 2021 года. Согласно правительственной программе развития цифровой экономики, во всех миллионниках их наладят только в 2024-м. Но раз речь о тенденциях на рынке смартфонов, то ситуация в России не имеет значения. Зачем новая связь тем, кто скоро сможет ею воспользоваться, по-прежнему непонятно. На презентациях в один голос говорят, что фильм в разрешении 4K можно будет скачать за считаные секунды. Говорят так, будто кто-то вправду забивает половину памяти файлом, чтобы запустить его на экране размером с ладонь.

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Еще одно преимущество сетей 5G в том, что к ним одновременно может подключиться намного больше устройств, чем сейчас. Смартфоны создают помехи друг другу. На днях Xiaomi проводила презентацию "умного" дома и что-то пошло не так: техника перестала слушаться команд. В чем было дело, точно не известно, но одна из версий — сотни собравшихся журналистов со смартфонами нарушили связь между утварью Xiaomi. По идее, в сетях 5G такое не произойдет, а появление таких сетей придаст импульс рынку "умных" вещей с подключением к интернету, которые будут создавать большую часть трафика. Кроме высокой скорости и большого количества подключений сети 5G обеспечивают очень низкие задержки в передаче информации. Сначала это будет видно по тому, как стремительно загружаются страницы в браузере. Но важнее другое: исчезающе короткие задержки позволят производить вычисления и хранить данные не в смартфоне, а на удаленных серверах — гигагерцы и гигабайты отойдут на второй план. Возможно, смартфоны будущего будут отличаться не столько деталями под крышкой, сколько размером и "густотой" цифрового облака, к которому подключаются. Еще больше камер Хотя вычисления теперь применяются и для того, чтобы на лету улучшить фотографии, нейросети не способны полностью компенсировать ограничения законов физики и дизайнеров. По той же причине в смартфонах появились камеры с несколькими модулями и разной оптикой: сначала с двумя, потом с тремя, четырьмя, а на MWC 2019 была показана Nokia 9 PureView с пятью модулями.

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