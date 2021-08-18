Глава ЦБ Афганистана: талибы должны взять контроль над потоками капитала в стране

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) должно взять контроль над потоками капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения. Об этом заявил в среду Аджмал Ахмади, глава Центробанка (ЦБ) в правительстве бежавшего из республики президента Ашрафа Гани.

"Казначейство замораживает активы, а "Талибану" следует ввести контроль за движением капитала и ограничить доступ к доллару [в стране]", - написал Ахмади на своей странице в Twitter.

В противном случае, по его словам, "национальная валюта [афгани] будет обесцениваться, инфляция будет расти из-за очень большого оборота денежных средств, что в итоге сильно ударит по бедным слоям населения, поскольку цены на продукты питания уже растут".

Ранее Ахмади информировал, что Соединенные Штаты заморозили значительную часть резервов ЦБ Афганистана, которые на прошлой неделе составляли девять миллиардов долларов. В то же время, как он уточнил, международные резервы Афганистана не подвергались никакой опасности, и средства не были украдены ни с одного из банковских счетов. В настоящий момент, по его данным, талибы имеют доступ не более чем к 0,1% госрезервов .

"Это никоим образом не было решением ЦБ Афганистана и его профессиональных сотрудников. Это прямой результат санкционной политики США, проводимой OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер). "Талибан" и его сторонники должны были предвидеть такой результат. <...> Талибы победили в военном отношении, но теперь им нужно управлять страной. И это не так уж легко", - резюмировал Ахмади.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Между тем вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Ряд стран эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.