NYT: США хотят заблокировать талибам доступ к средствам для Афганистана от МВФ

ТАСС, 18 августа. Администрация США рассматривает варианты блокировки доступа радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) к резервным активам на сумму около $460 млн, которые Международный валютный фонд (МВФ) направит Афганистану на следующей неделе. Об этом в среду со ссылкой на неназванного представителя Министерства финансов США сообщила газета The New York Times .

По ее данным, МВФ в настоящее время следит за реакцией входящих в состав фонда стран-акционеров, чтобы определить их отношение к захватившим власть талибам и принять решение, стоит ли направлять средства афганской стороне.

Как сообщил источник газеты, если правительство талибов не будет признано легитимным, то оно не сможет получить доступ к активам от МВФ.

В августе МВФ одобрил выделение дополнительных резервных активов организации на сумму в $650 млрд для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии. Фонд отмечал, что решение вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам - членам фонда пропорционально квотам.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.