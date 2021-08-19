Счетная палата проверила исполнение бюджета ПФР в 2020 году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) выполнил все обязательства по повышению пенсий и социальных выплат 2020 году в срок. В частности, страховые пенсии неработающим пенсионерам были увеличены на 6,6%, говорится в заключении Счетной палаты (СП) на отчет об исполнении бюджета ПФР.

"ПФР в 2020 году все социальные обязательства перед гражданами по повышению пенсий и социальных выплат выполнялись в установленные сроки. С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были увеличены на 6,6%, что в 2,2 раза выше уровня инфляции за 2019 год. Работающим пенсионерам страховые пенсии повышены с 1 августа 2020 года, их размеры после перерасчета в среднем увеличились на 192,25 рубля (в 2019 году - на 185,01 рубля)", - говорится в документе.

Кроме того, с 1 февраля 2020 года единовременная денежная выплата и другие социальные выплаты были увеличены на 3%, а с 1 апреля 2020 года социальные пенсии и другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста прожиточного минимума пенсионера, проиндексированы на 6,1%.

По данным на 31 декабря 2020 года средний размер страховой пенсии составлял 15 455,67 рубля, увеличившись за прошлый год на 847,51 рубля, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров - 16 503,73 рубля (увеличился на 1 007,53 рубля). "Соотношение между средним размером назначенных страховых пенсии по старости к прожиточному минимуму пенсионера составило 162,2% (в 2019 году - 157,3%), соотношение между средним размером пенсий и средней заработной платой - 29,4% (в 2019 году - 29,6%). Реальный размер назначенных пенсий составил 102,3% (в 2019 году - 101,5%)", - отмечается в отчете.

Согласно заключению, по состоянию на 1 января 2021 года страховую пенсию по старости в размере 40% величины среднемесячной заработной платы получали 9 976,18 тыс. человек, что на 186,36 тыс. человек или на 1,8% меньше, чем в 2019 году. Доля данных пенсионеров в общей численности получателей страховых пенсий составила 25,5%, когда по итогам 2019 года этот показатель составлял 27,9%. "Из 780,87 тыс. человек, которым в 2020 году была назначена страховая пенсия по старости, коэффициент замещения 40% и выше сложился у 678,98 тыс. человек (87%). При этом, как и в 2019 году, у 75% данных граждан заработная плата перед выходом на пенсию составляла не более 20 тыс. рублей в месяц", - сказано в документе.

Доходы ПФР

Доходы ПФР в 2020 году составили 9,6% ВВП, тогда как в 2019 году этот показатель был равен 8%, говорится в заключении Счетной палаты.

По данным Росстата, номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,607 трлн рублей.

"По результатам проверки Счетной палаты основные параметры бюджета ПФР за 2020 год исполнены по доходам на сумму 10 303 338 096,3 тыс. рублей, по расходам - 9 727 695 792,5 тыс. рублей. Доходы ПФР составили 9,6% ВВП (в 2019 году - 8 %ВВП), расходы - 9,1% ВВП (в 2019 году - 7,8% ВВП). Бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 575 642 303,8 тыс. рублей, в том числе по распределительной составляющей - 566 951 382,4 тыс. рублей и по накопительной составляющей - 8 690 921,4 тыс. рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что доходы ПФР по сравнению с 2019 годом выросли на 1,522 трлн рублей или на 17,3% и исполнены на 115,3% прогнозируемого объема, утвержденного Законом о бюджете ПФР на 2020 год. "Рост доходов связан с дополнительными средствами, поступившими в 2020 году из федерального бюджета и резервного фонда правительства, на исполнение новых социальных обязательств, не предусмотренных законом о бюджете ПФР на 2020 год, в том числе на социальную поддержку семей с детьми в условиях пандемии коронавируса", - следует из заключения.

На страховые взносы в прошлом году пришлось 5,459 трлн рублей, что на 0,9% больше поступления 2019 года.

"Коэффициент собираемости составил 100,9% (в 2019 году - 100,6%). Сохранившийся в 2020 году высокий уровень собираемости обусловлен досрочной уплатой авансовых платежей в декабре 2020 года по сроку уплаты 15 января 2021 года. Годовой прогнозный план по страховым взносам выполнен на 96,3%, что на 5,9 п. п. меньше, чем в 2019 году", - сказано в тексте. При этом отмечается, что бюджет ПФР в прошлом году недополучил страховых взносов на выплату страховой пенсии в объеме 206,555 млрд рублей. Поступившие страховые взносы обеспечили потребность ПФР на выплату страховой пенсии на 73,7%.

В Счетной палате добавили, что за 2020 год совокупная задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование выросла на 6,4 млрд рублей и на начало 2021 года составила 265,8 млрд рублей. В общем объеме совокупной задолженности 36% составляет задолженность индивидуальных предпринимателей (ИП).

Выплаты из-за пандемии

ПФР в 2020 году выполнил все задачи по осуществлению шести новых выплат, введенных для минимизации негативных последствий пандемии, говорится в заключении Счетной палаты.