Эксперты спрогнозировали дальнейшую нехватку IT-кадров и рост конкуренции за них у бизнеса

Как показал опрос московского городского отделения "Опоры России" (есть в распоряжении ТАСС), 37% представителей малого и среднего бизнеса из IT-отрасли приходилось конкурировать за квалифицированных сотрудников, еще 26% респондентов нанимали людей без опыта работы и повышали их квалификацию. С конкуренцией, по данным опроса, не сталкивались только 18% компаний, еще 19% - не принимали на работу специалистов за последние два года.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Нехватка в России квалифицированных кадров в сфере информационных технологий (IT) сохранится в течение еще нескольких лет, а конкуренция за них среди крупных компаний и малого бизнеса будет только расти. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС предприниматели и эксперты.

Высокий уровень конкуренции за квалифицированных работников 37% респондентов выделяют в числе основных проблем, с которыми столкнулся их бизнес в плане кадров, еще 27% опрошенных - дефицит таких профессионалов, 28% - завышенные зарплатные ожидания молодых специалистов и 8% - недобросовестность при исполнении должностных инструкций.

Опрос проводился в июне-июле 2021 года среди компаний и предпринимателей, работающих в сфере разработки, производства и продажи программного обеспечения и оборудования для автоматической обработки данных, вычислительных электронных устройств, предназначенных для автоматизации процессов хранения, поиска и обработки данных. В нем участвовали представители более 250 ИП и юридических лиц из Москвы и регионов Центрального федерального округа.

Эффект локдауна и вездесущая "цифра"

Спрос на IT-кадры вызван не только всеобщей цифровизацией, но и развитием дистанционных форматов работы в условиях локдауна, появлением онлайн-сервисов, внедрением, в частности, облачных технологий, защиты данных, отметил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин. "Сейчас все более востребованными становятся специалисты в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей. Поэтому в ближайшие годы конкуренция за квалифицированные кадры будет только расти - как среди крупных компаний, так и малого и среднего предпринимательства (МСП)", - считает он.

Респонденты выделили не только высокую конкуренцию за кадры, но и их нехватку. Так, 19% опрошенных видят структурный дефицит кадров в сфере IT на российском рынке труда, столько же респондентов считают, что это верно отчасти - по определенным направлениям нехватки нет. Еще 18% опрошенных не нанимали IT-сотрудников за последние два года, 21% респондентов решает проблемы с IT через аутсорсинг, 23% затруднились с ответом.

"Нехватка квалифицированных IT-кадров в России наблюдается все последние годы, что объяснимо постоянно растущими потребностями цифровой трансформации. Дефицит не уменьшился даже в условиях стагнации самой экономики. Переход на "цифру" - уже не мода, а средство выживания и развития бизнеса. Низкая рождаемость, а, следовательно, и потенциальные ресурсы, и дальнейшая цифровизация обеспечат эту нехватку еще на насколько лет", - считает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Комлев.

Генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная техника" Светлана Легостаева также видит востребованность профессиональных кадров в области IT. В частности, на них высокий спрос в сфере разработки и производства вычислительной техники, считает она. Дефицит кадров, по мнению Легостаевой, ощущается достаточно остро. Она отметила, что специалистов и коллективов с высоким уровнем не только знания теории, но и практическими навыками очень мало. Кроме того, Легостаева считает, что в сфере IT "идет постоянная борьба за кадры".

"В нашем сегменте дефицит только растет, и вряд ли он будет преодолен в ближайшие годы до тех пор, пока не произойдет полное насыщение рынка всеми видами необходимой вычислительной техники", - сказала она.

Где взять будущих профессионалов

Государство заинтересовано в развитии IT-отрасли и подготовке молодых квалифицированных кадров, отмечают опрошенные эксперты. По мнению Николая Комлева, меры, предпринимаемые для наращивания выпуска специалистов с IT-компетенциями, "способны лишь смягчить существующий дефицит, но не победить его". Он считает, что предприниматели могли бы более активно сотрудничать с вузами и ссузами в подготовке кадров, например, помогая учебным заведениям "с вопросами практики и стажировки учащихся".

"Давно сформировалась практика, когда компании, разработчики и производители, отбирают талантливую молодежь и берут будущих специалистов на практику еще на уровне обучения в образовательных учреждениях. Но, к сожалению, учитывая, как развивался сегмент вычислительной техники, в вузах мы сейчас видим преимущественно таблички с брендами иностранных компаний. Тенденция последнего времени - российские компании начинают идти по этому пути", - сказала Светлана Легостаева.

Наличие такой практики подтвердил генеральный директор и основатель Group-IB, сопредседатель Партии Роста Илья Сачков. "Если бизнес заинтересован в получении квалифицированных кадров прямо сейчас, он вынужден самостоятельно работать со школами, университетами и фактически вести молодого специалиста со школьной скамьи через вузы, стажировки к реальной работе. Таким образом мы уже долгие годы решаем свои задачи по подготовке кадров, не видя серьезных изменений в государственной системе образования", - сказал он.

Для полезных российскому бизнесу позитивных изменений нужно изменить саму систему школьного и университетского образования, а также выработать программу профориентации, начиная с 8 и 9 классов школы, считает Сачков. А это "возможно только с огромным усилием и через какое-то количество лет", подчеркнул он.

Как удержать редких сотрудников

Большинство респондентов - 28% - считают, что высокая зарплата молодых специалистов на старте и зарплатные ожидания IT-специалистов в целом ставят компании в непростое положение, еще 7% готовы увеличить зарплату до уровня требований соискателя, если у него есть опыт работы, 24% опрошенных коррелируют свое зарплатное предложение с рынком труда, 23% затруднились с ответом.

Председатель комитета по промышленности московского городского отделения "Опоры России", заместитель генерального директора "Юнител инжиниринг" Вадим Арутинов рассказал, что профессия разработчика программного обеспечения позволяет любому сотруднику работать, находясь географически в любой точке и не быть привязанным к офису, что налагает на работодателя "повышенные зарплатные обязательства".

"Эти люди могут очень легко вставать, уходить, переходить в другую компанию, которая будет платить им больше. Конечно, есть контрактные обязательства - поэтому все эти люди работают, как правило, под проекты. Проект закончился - они встают и идут работать в другое место", - сказал Арутинов.

Говоря о средних компаниях, эксперт в сфере информационных технологий московского городского отделения "Опоры России" Сергей Маликов также отметил, что они работают по долгосрочным контрактам, под которые набирается команда. "Нет заказа - естественно, у тебя начинают разбегаться работники. <…> Но в какой-то момент возникает проблема, что квалифицированных людей невозможно найти за какие-то средние зарплаты. То есть можно взять человека, но на него еще нужно потратить столько же, чтобы он стал специалистом", - сказал он. Малый и средний бизнес может мотивировать ключевых специалистов с помощью дополнительных бонусов, вплоть до участия в бизнесе, считает Арутинов.