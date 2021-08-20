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Сбой в работе третьего по величине банка Японии устранили

Проводится проверка для выявления причины произошедшего

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники третьего по величине банка Японии Mizuho устранили сбой в работе его системы. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте банка.

Отмечается, что утром клиенты не могли совершать переводы денег через операторов отделений Mizuho по всей стране. В настоящий момент проводится проверка для выявления причины произошедшего.

В марте текущего года из-за сбоя перестали работать около 3 тыс. банкоматов Mizuho. Причиной стала ошибка в системе хранения данных по транзакциям.

Mizuho входит в тройку крупнейших банков Японии, размер его общих активов составляет около 193 трлн иен (около $1,75 трлн).

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