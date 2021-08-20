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Байден подписал указ, позволяющий ввести санкции против некоторых российских трубопроводов

Президент США Джо Байден EPA-EFE/Pete Marovich / POOL
Описание
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Pete Marovich / POOL

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, позволяющий вашингтонской администрации вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей. Об этом говорится в распространенных Белым домом документах.

"Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленном в указе 14024 от 15 апреля 2021 года в связи с необычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой определенной пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации", - заявил американский лидер в письме лидерам Конгресса.

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СШАБайден, Джо
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