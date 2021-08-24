"Ъ": хакеры выставили на продажу 1,3 млн паспортных данных клиентов Oriflame

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Хакеры выложили в интернет отсканированные копии паспортов более чем 1,3 млн российских клиентов Oriflame. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные теневой базы RaidForums.
На сайте косметической компании сообщается, что 31 июля и 1 августа она была подвержена серии кибератак, из-за которых данные клиентов появились в открытом доступе в интернете.
"Oriflame усилила меры кибербезопасности и расследует инцидент при участии правоохранительных органов", - отмечается в сообщении косметической компании. При этом Oriflame уверяют, что серии атак не затронули номера банковских счетов, телефонов, паролей и коммерческих операции пользователей.
В компании признались, что у злоумышленников есть доступ не только к клиентам из России, но и из других стран СНГ и Азии.