"Ъ": хакеры выставили на продажу 1,3 млн паспортных данных клиентов Oriflame

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Хакеры выложили в интернет отсканированные копии паспортов более чем 1,3 млн российских клиентов Oriflame. Об этом сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на данные теневой базы RaidForums.

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

На сайте косметической компании сообщается, что 31 июля и 1 августа она была подвержена серии кибератак, из-за которых данные клиентов появились в открытом доступе в интернете.

"Oriflame усилила меры кибербезопасности и расследует инцидент при участии правоохранительных органов", - отмечается в сообщении косметической компании. При этом Oriflame уверяют, что серии атак не затронули номера банковских счетов, телефонов, паролей и коммерческих операции пользователей.

В компании признались, что у злоумышленников есть доступ не только к клиентам из России, но и из других стран СНГ и Азии.