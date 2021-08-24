МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России находится в диалоге с Apple по вопросам реализации требований предустановки. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

Закон о предустановке российского софта на смартфоны. Что изменится для потребителей?

"Минцифры находится в диалоге с Apple по вопросам реализации требований предустановки. Технические проблемы на платформе iOS проработаны компанией и с ближайшим обновлением будут устранены", - отметили в министерстве.

Во вторник член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой проверить реализацию компанией Apple норм закона о предустановке российского софта на iPhone.

"Из сообщений потребителей, полученных мной в ходе проведения опроса в социальных сетях, мне стало известно о трудностях при использовании российского программного обеспечения, подлежащего обязательной предустановке, на смартфонах компании Apple", - говорится в обращении.

В частности, отмечает Горелкин, потребители сообщают, что экран выбора российских приложений можно пропустить, а при попытке установки возникает диалоговое окно ошибки, после которой возврат к экрану выбора становится возможен только из меню настроек.