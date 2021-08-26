Сервис по противодействию финансовому мошенничеству запустили на "Госуслугах"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сервис по противодействию финансовому мошенничеству начал работать на "Госуслугах". Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций", - говорится в материалах.

По словам заместителя министра финансов РФ Михаила Котюкова, интеграция раздела о противодействии финансовым мошенникам в экосистему "Госуслуг" является шагом в сторону изменения принципов продвижения финансовой грамотности.

"Теория не должна быть оторвана от жизни. Почти две трети несанкционированных операций со счетами - это мошеннические методы социальной инженерии. Людей застают врасплох и они фактически сами отдают деньги преступникам. Раздел о финансовом мошенничестве на Госуслугах позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени. Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами", - приводятся в материалах слова замминистра.

Как отмечает заместитель председателя Банка России Герман Зубарев, злоумышленники не стоят на месте и постоянно используют новые сценарии мошеннических схем, вплетают в свои легенды актуальную повестку дня. "Поэтому очень важно, чтобы граждане имели возможность оперативно и в удобном формате получать информацию о том, как противостоять мошенничеству. "Госуслугами" пользуется огромное число людей, мы рассчитываем, что новый раздел будет полезен и востребован. Без повышения уровня финансовой грамотности все усилия государства по борьбе с теми, кто злоупотребляет доверчивостью граждан, не дадут должного положительного эффекта", - цитирует Минфин слова Зубарева.

Отмечается, что раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в интернете: речь идет в целом о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый.