Витренко заявил, что Киев будет "громко" просить США о санкциях против Nord Stream AG

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Украина будет "очень громко" просить США ввести санкции против оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода вопреки судебному решению, которым газопровод не был выведен из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко в интервью украинскому телеканалу "24" .

"Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции", - сказал он. Витренко уточнил, что требования будут касаться санкций в отношении нынешнего оператора газопровода.

В среду стало известно, что суд германского Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG и не стал выводить газопровод "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Суть внесенных в нее в начале прошлого года изменений - распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Базовое требование третьего энергопакета Евросоюза - это разделение энергокомпаний (unbundling) на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами с одной стороны, и независимых операторов энерготранспортных систем (трубопроводов, ЛЭП и т. д.) - с другой.

Украина выступает против строительства и запуска газопровода. В Киеве считают, что после ввода в эксплуатацию Россия полностью прекратит транзит газа через Украину, что приведет к большим экономическим потерям для страны.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что предприятие "как реальный независимый оператор" предложит свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток - 2".