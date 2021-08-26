Витренко заявил, что Киев будет "громко" просить США о санкциях против Nord Stream AG

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Украина будет "очень громко" просить США ввести санкции против оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода вопреки судебному решению, которым газопровод не был выведен из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко в интервью украинскому телеканалу "24".
"Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции", - сказал он. Витренко уточнил, что требования будут касаться санкций в отношении нынешнего оператора газопровода.
В среду стало известно, что суд германского Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG и не стал выводить газопровод "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Суть внесенных в нее в начале прошлого года изменений - распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Базовое требование третьего энергопакета Евросоюза - это разделение энергокомпаний (unbundling) на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами с одной стороны, и независимых операторов энерготранспортных систем (трубопроводов, ЛЭП и т. д.) - с другой.
Украина выступает против строительства и запуска газопровода. В Киеве считают, что после ввода в эксплуатацию Россия полностью прекратит транзит газа через Украину, что приведет к большим экономическим потерям для страны.
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что предприятие "как реальный независимый оператор" предложит свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток - 2".