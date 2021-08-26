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Акции НЛМК на Мосбирже снижаются на 2,2% на фоне проверок ФАС

В моменте их стоимость достигала 239,42 рубля за бумагу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Стоимость акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) в ходе торгов на Московской бирже снижалась на 2,21% и в моменте достигала 239,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:49 мск.

Котировки падают на фоне внеплановых антикартельных проверок ФАС крупнейших производителей арматуры НЛМК, ПМХ, "Новосталь-М" и "Тулачермет-сталь".

По данным ФАС, по итогам анализа имеющейся в распоряжении ведомства информации установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру. В связи с этим служба проводит внеплановые выездные проверки НЛМК, "Новосталь-М", "Тулачермет-сталь" и ПМХ на предмет заключения антиконкурентного соглашения.

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