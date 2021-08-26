Союз экспортеров заявил, что Иран может удвоить поставки нефтепродуктов в Афганистан

ТЕГЕРАН, 26 августа. /ТАСС/. Тегеран может удвоить поставки нефтепродуктов в Афганистан, поскольку, по прогнозам, возможности для иранской стороны на афганском рынке при движении "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) возрастут. Об этом заявил в четверг официальный представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни.

"Мы дали положительный ответ на запрос Афганистана начать экспорт нефтепродуктов, - цитирует его агентство ISNA. - Похоже, что Иран может удвоить торговлю [нефтепродуктами] с Афганистаном, при том, что правительство [бывшего президента страны] Ашрафа Гани из-за санкций США стремилось снизить сотрудничество с Ираном".

По словам Хосейни, "учитывая последние события, союз экспортеров прогнозирует улучшение ситуации [для Ирана] на рынке [нефтепродуктов Афганистана] по сравнению с тем, что было раньше".

23 августа Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана сообщил, что Тегеран возобновил поставки бензина и дизельного топлива в Афганистан после снижения радикальным движением "Талибан" таможенных тарифов на 70%.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.