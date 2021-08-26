КТК планирует в 2023 году заменить аварийный ВПУ-1 на терминале под Новороссийском

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. КТК планирует в 2023 году полностью заменить аварийное первое выносное причальное устройство (ВПУ-1) на морском терминале под Новороссийском. Об этом говорится в сообщении КТК.

"Согласно условиям изготовителя, компании IMODCO (Монако), капитальный ремонт конструкции ВПУ не предусмотрен. В установленные производителем расчетные сроки эксплуатации на морском терминале КТК будет произведена замена выносных причальных устройств. Так, ВПУ-1 планируется заменить в 2023 году", - сказано в сообщении.

В настоящий момент ВПУ-1 выведен из рабочего режима и в ближайшем будущем на нем будет произведена замена гидрокомпенсаторов, поставку которых КТК ожидает в начале сентября. Одновременно будет обновлен их запас.

"Конструкция каждого выносного причального устройства включает в себя два таких узла. В целях исключения нештатных ситуаций гидрокомпенсаторы будут заменены на новые на всех трех ВПУ", - отмечает КТК. В настоящее время двумя независимыми организациями ведется техническая экспертиза вышедшего из строя оборудования.

Кроме того, в 2024 году планируется заменить ВПУ-2, а введенное в эксплуатацию в 2013 г. ВПУ-3 подлежит замене в 2035 году, следует из пресс-релиза компании.

Процесс транспортировки и отгрузки нефти на всех объектах Каспийского трубопроводного консорциума по состоянию на 26 августа осуществляется в соответствии с графиком - с начала августа на 34 танкера перевалено 3,4 млн тонн нефти, подчеркнул КТК в своем сообщении.