"Известия": банки усложнят повторное обращение за банкротством за подачу ложных данных

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Участники финансового рынка предлагают ввести в отношении граждан, подавших ложные сведения для прохождения процедуры внесудебного банкротства, запрет на повторное обращение в течение пяти лет. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на заключение Национального совета финансового рынка (НСФР) на соответствующий законопроект Минэкономразвития.

В заключении уточняется, что такая мера применима, если злоупотребление гражданина привело к необоснованному введению в отношении него процедуры внесудебного банкротства и ее последующему прекращению.

Банковское сообщество, как сообщает газета, также считает, что срок в один месяц, по истечении которого гражданин вправе повторно обратиться с заявлением на внесудебное банкротство при возврате предыдущего запроса, является необоснованно коротким. Это повышает нагрузку на МФЦ и кредиторов, говорится в документе. В НСФР предлагают установить шестимесячный срок для повторной подачи заявления.

В то же время в Минэкономразвития РФ газете пояснили, что у участников финрынка нет причин для беспокойства, а идею про отстранение от внесудебного банкротства за ложь назвали нецелесообразной.

Участники финрынка также выступили против увеличения до 1 млн рублей лимита суммы долгов, позволяющих кредитору подать заявление на внесудебное банкротство, говорится в заключении НСФР. В настоящее время процедура предназначена для заемщиков, у которых общая сумма долгов не превышает 500 тыс. рублей.

Увеличение порога в два раза приведет к злоупотреблениям со стороны должников и к освобождению от обязательств на значительные суммы, что ухудшит положение кредиторов, полагают участники финрынка.