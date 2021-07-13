Принудительное личное банкротство: возможно ли его избежать

Институт личного банкротства заработал в России во второй половине 2015 года. С того времени эту процедуру прошли больше 370 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей. По актуальной статистике, 95% банкротств инициируются самими гражданами. Тем не менее бывают ситуации, когда признать заемщика банкротом требуют его кредиторы, а сам он стремится избежать этой процедуры. Что делать, чтобы избежать принудительного личного банкротства, — в материале ТАСС.
Почему человек не хочет становиться банкротом?
Ситуации бывают разные, но практически все они связаны с последствиями, которые влечет за собой признание гражданина банкротом. Согласно статье 213.30 закона о банкротстве, если гражданин признан банкротом, то:
— пять лет он не может заключать кредитные договоры или договоры займа, не указывая при этом факт своего банкротства;
— три года не может занимать руководящие и управленческие должности в каких-либо компаниях;
— пять лет участвовать в управлении финансовой организации, а если речь идет о руководящей должности в банке, то срок запрета возрастает до 10 лет.
— пять лет не может инициировать процедуру банкротства самостоятельно.
Кто может подать на принудительное банкротство?
Это может сделать один из кредиторов гражданина (так называемый конкурсный кредитор) или несколько кредиторов вместе. Также подать могут исполнительные органы (например, территориальное подразделение налоговой службы). Чтобы получить возможность обращаться в суд с заявлением о принудительном банкротстве, должны выполняться минимум два условия:
— долг кредитору должен превышать 500 тыс. рублей. Причем в эту сумму не входят пени и другие штрафы, начисляемые за просрочку;
— должник не платит минимум три месяца.
Кроме того, в большинстве случаев необходимо наличие решения суда, подтверждающего требования кредитора. Но в некоторых случаях это необязательно. К таким случаям относятся требования банков по кредитным договорам, требования по обязательным платежам, алиментам на несовершеннолетних детей и набор требований, оформленных с привлечением нотариуса.
Могут ли кредиторы инициировать процедуру внесудебного банкротства?
Нет. Процедура признания банкротом во внесудебном порядке, через многофункциональные центры (МФЦ) может быть запущена только гражданином в отношении себя самого. Кредиторы могут действовать только через арбитражный суд. Подробнее о том, кто, как и в каком порядке может запустить процедуру банкротства, можно прочитать в нашем материале.
Как узнать, что попал в списки на банкротство?
Конкурсный кредитор не обязан уведомлять должника, что собирается обратиться в суд и начать процедуру банкротства. Поэтому, если подозрения на этот счет возникают, гражданину стоит заглядывать в Единый федеральный государственный реестр сведений о банкротстве.
Что делать, если суд уже возбудил процедуру?
Договариваться с кредиторами о том, чтобы процедура была прекращена и они отозвали свои заявления. Для этого нужно предложить им альтернативу. В большинстве случаев речь идет о заключении мирового соглашения. Сторонами оговариваются все условия, и, если они учитывают интересы всех участников, суд объявляет о прекращении процедуры банкротства.
Если мировое соглашение заключить не удается?
В этом случае используется другой компромисс: реструктуризация задолженности. План такой реструктуризации может предложить как гражданин-должник, так и кредитор. План направляется финансовому управляющему (специалисту, назначенному для контроля операций должника со своим имуществом), а позднее утверждается судом.
Но для того, чтобы реструктуризация состоялась, должник должен:
— иметь источник стабильного дохода, позволяющий не только гасить реструктурированную задолженность, но и жить;
— не иметь судимостей за экономические преступления;
— не иметь случаев привлечения к административной ответственности за хищение, или уничтожение имущества, или преднамеренное банкротство;
— не быть уже банкротом (минимум в течение последних пяти лет);
— минимум восемь лет не иметь уже реструктурированных задолженностей.
Распространяются ли эти правила на индивидуальных предпринимателей?
Распространяются. Но при этом одновременно запускать процедуры банкротства к одному должнику как к физическому лицу и как к ИП запрещено.
Евгений Мазин