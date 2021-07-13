Принудительное личное банкротство: возможно ли его избежать

Ситуации бывают разные, но практически все они связаны с последствиями, которые влечет за собой признание гражданина банкротом. Согласно статье 213.30 закона о банкротстве, если гражданин признан банкротом, то:

— пять лет он не может заключать кредитные договоры или договоры займа, не указывая при этом факт своего банкротства;

— три года не может занимать руководящие и управленческие должности в каких-либо компаниях;

— пять лет участвовать в управлении финансовой организации, а если речь идет о руководящей должности в банке, то срок запрета возрастает до 10 лет.

— пять лет не может инициировать процедуру банкротства самостоятельно.