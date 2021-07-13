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Принудительное личное банкротство:
Принудительное личное банкротство:
Принудительное личное банкротство:
Принудительное личное банкротство:
Принудительное личное банкротство:
7 карточек

Принудительное личное банкротство: возможно ли его избежать

© Михаил Терещенко/ТАСС

Институт личного банкротства заработал в России во второй половине 2015 года. С того времени эту процедуру прошли больше 370 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей. По актуальной статистике, 95% банкротств инициируются самими гражданами. Тем не менее бывают ситуации, когда признать заемщика банкротом требуют его кредиторы, а сам он стремится избежать этой процедуры. Что делать, чтобы избежать принудительного личного банкротства, — в материале ТАСС. ​​​​​​​

Почему человек не хочет становиться банкротом?

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Ситуации бывают разные, но практически все они связаны с последствиями, которые влечет за собой признание гражданина банкротом. Согласно статье 213.30 закона о банкротстве, если гражданин признан банкротом, то:

— пять лет он не может заключать кредитные договоры или договоры займа, не указывая при этом факт своего банкротства;

— три года не может занимать руководящие и управленческие должности в каких-либо компаниях;

— пять лет участвовать в управлении финансовой организации, а если речь идет о руководящей должности в банке, то срок запрета возрастает до 10 лет.

— пять лет не может инициировать процедуру банкротства самостоятельно.

Кто может подать на принудительное банкротство?

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Это может сделать один из кредиторов гражданина (так называемый конкурсный кредитор) или несколько кредиторов вместе. Также подать могут исполнительные органы (например, территориальное подразделение налоговой службы). Чтобы получить возможность обращаться в суд с заявлением о принудительном банкротстве, должны выполняться минимум два условия:

— долг кредитору должен превышать 500 тыс. рублей. Причем в эту сумму не входят пени и другие штрафы, начисляемые за просрочку;

— должник не платит минимум три месяца.

Кроме того, в большинстве случаев необходимо наличие решения суда, подтверждающего требования кредитора. Но в некоторых случаях это необязательно. К таким случаям относятся требования банков по кредитным договорам, требования по обязательным платежам, алиментам на несовершеннолетних детей и набор требований, оформленных с привлечением нотариуса.

Могут ли кредиторы инициировать процедуру внесудебного банкротства?

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Нет. Процедура признания банкротом во внесудебном порядке, через многофункциональные центры (МФЦ) может быть запущена только гражданином в отношении себя самого. Кредиторы могут действовать только через арбитражный суд. Подробнее о том, кто, как и в каком порядке может запустить процедуру банкротства, можно прочитать в нашем материале.

Как узнать, что попал в списки на банкротство?

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Конкурсный кредитор не обязан уведомлять должника, что собирается обратиться в суд и начать процедуру банкротства. Поэтому, если подозрения на этот счет возникают, гражданину стоит заглядывать в Единый федеральный государственный реестр сведений о банкротстве.

Что делать, если суд уже возбудил процедуру?

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Договариваться с кредиторами о том, чтобы процедура была прекращена и они отозвали свои заявления. Для этого нужно предложить им альтернативу. В большинстве случаев речь идет о заключении мирового соглашения. Сторонами оговариваются все условия, и, если они учитывают интересы всех участников, суд объявляет о прекращении процедуры банкротства.

Если мировое соглашение заключить не удается?

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В этом случае используется другой компромисс: реструктуризация задолженности. План такой реструктуризации может предложить как гражданин-должник, так и кредитор. План направляется финансовому управляющему (специалисту, назначенному для контроля операций должника со своим имуществом), а позднее утверждается судом.

Но для того, чтобы реструктуризация состоялась, должник должен:

— иметь источник стабильного дохода, позволяющий не только гасить реструктурированную задолженность, но и жить;

— не иметь судимостей за экономические преступления;

— не иметь случаев привлечения к административной ответственности за хищение, или уничтожение имущества, или преднамеренное банкротство;

— не быть уже банкротом (минимум в течение последних пяти лет);

— минимум восемь лет не иметь уже реструктурированных задолженностей.

 

Распространяются ли эти правила на индивидуальных предпринимателей?

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Распространяются. Но при этом одновременно запускать процедуры банкротства к одному должнику как к физическому лицу и как к ИП запрещено.

 

Евгений Мазин

 

 

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