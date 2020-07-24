Как объявить себя банкротом и списать долги, если вы — физлицо

Возможность объявить о своем банкротстве появилась у простых россиян осенью 2015 года. Это единственный способ списать задолженность или хотя бы ее часть, если человек не может расплатиться с кредиторами. И все эти годы количество граждан, которых признают несостоятельными, растет. В 2019 году их число (с учетом индивидуальных предпринимателей) достигло 68 980 человек — в 1,5 раза больше, чем годом ранее.
А теперь Совет Федерации одобрил закон, который должен упростить процедуру банкротства и сделать ее в некоторых случаях бесплатной. Рассказываем, просто ли расстаться с накопившимися долгами.
Кто и как может объявить себя банкротом?
- Судебная процедура банкротства.
Начать ее может любой человек, который задолжал не менее 500 тыс. рублей и задерживает платеж более чем на 90 дней. Также инициировать этот процесс могут налоговые органы и сами кредиторы — чаще всего это банк, иногда — другое физическое лицо, если должник занял деньги под расписку.
- Внесудебная процедура банкротства.
По условиям рассматриваемого в Госдуме законопроекта обратиться к ней смогут граждане, задолжавшие от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и в отношении которых приставы завершили исполнительное взыскание, потому что не нашли никакого имущества для оплаты задолженности. То есть для начала кто-то из кредиторов должен будет через суд потребовать вернуть ему долг. И уже после того, как приставы подтвердят, что средств у должника для этого действительно нет, последний сможет претендовать на внесудебное банкротство.
Кроме того, закон разрешает объявить о банкротстве при любой сумме долга — если человек предвидит, что не сможет погасить свои долги и только в случае неплатежеспособности, то есть когда размер задолженности больше стоимости его имущества.
Что нужно сделать, чтобы объявить себя банкротом?
- Судебная процедура банкротства.
Начинается с подачи заявления в арбитражный суд. Как говорится в законе, к заявлению нужно приложить документы о составе семьи, задолженности, доходах, имуществе и операциях с ним за последние три года. Еще нужно предоставить список кредиторов, указав их адреса. Также заранее следует выбрать саморегулируемую организацию (СРО) арбитражных управляющих, которая займется реализацией имущества после признания человека банкротом.
Дальше суд рассматривает дело. После того как он принимает заявление, назначается заседание. Задача банкрота — доказать, что у него действительно нет возможности платить по долгам и в ближайшее время ситуация не улучшится. Суд изучит доходы, имущество и решит, начинать процедуру банкротства или нет. По данным проекта ЦБ, на это может уйти от 15 дней до трех месяцев со дня первого заседания.
- Внесудебная процедура банкротства.
Должник сможет подать заявление в МФЦ, с полным списком кредиторов и указанием того, сколько он им должен. МФЦ в течение одного рабочего дня должен будет проверить, соответствует ли заявитель нужным требованиям или нет.
Если все в порядке, то в течение еще трех дней информация о начале процедуры банкротства появится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). В противном случае МФЦ вернет заявление с объяснением причин. Подать новое заявление на банкротство во внесудебном порядке можно будет только через месяц. Кроме того, предусмотрена возможность обжаловать отказ в арбитражном суде.
Следующий этап — непосредственно процедура банкротства.
Как проходит процедура банкротства?
- Судебная процедура банкротства.
В среднем процесс длится от шести до 12 месяцев.
Если арбитражный суд решит, что заявление должника обоснованно, то на долг перестают начисляться штрафы и пени, а кредиторы больше ничего не могут требовать. Также суд назначит финансового управляющего от саморегулируемой организации арбитражных управляющих — по возможности как раз из той, которая указана в заявлении. Именно этот человек будет распоряжаться деньгами и имуществом потенциального банкрота.
Управляющий может помочь заключить с кредиторами мировое соглашение, при котором долг заемщику простят. Это самый экономичный вариант для должника.
Или управляющий поможет добиться реструктуризации долгов, например пересмотра условий, порядка и срока выплаты кредита.
Если договориться с кредиторами не удалось или должник нарушает график выплат при реструктуризации, суд отменит новые договоренности, а арбитражный управляющий начнет распродавать имущество должника. Вырученные средства получат кредиторы в счет уплаты долга. Остальная задолженность будет списана.
- Внесудебная процедура банкротства.
Эта процедура длится полгода, по окончании которых долги гражданина признаются безнадежными, а сам он освобождается от их уплаты.
На это время должнику запрещается брать новые займы, кредиты и выступать поручителем. А если у него появится какое-то имущество, которое можно направить на погашение долга, он должен об этом сообщить в МФЦ в течение пяти рабочих дней, и тогда тот прекратит внесудебное банкротство.
Кроме того, кредиторы получили возможность свернуть упрощенное банкротство и перевести его в судебную плоскость — например, если заемщик занизил размер задолженности или вообще не указал какого-то кредитора в заявлении. Кроме того, процедура банкротства не позволит списать долги по алиментам или возмещению морального вреда, то есть в тех случаях, когда требования неразрывно связаны с личностью кредитора.
Банкрот лишится всего имущества?
Нет, не всего. Есть довольно длинный перечень того, что в счет уплаты долгов у банкрота не заберут.
Так, не может быть изъято единственное жилье и земельный участок, на котором оно расположено, предметы домашнего обихода и обстановки, одежда, обувь, продукты, топливо для обогрева дома и приготовления пищи.
Небольшие денежные суммы — в размере прожиточного минимума на должника и каждого его иждивенца — тоже оставят.
Призы и госнаграды у банкрота не отнимут.
Зато абсолютно точно будут распроданы драгоценности, предметы роскоши, автомобиль (если он не является средством заработка) и недвижимость, не являющаяся единственным жильем должника.
А если единственное жилье — ипотечная квартира, оплачивать которую нет возможности?
Такую квартиру банк сможет забрать.
Сохранить ее можно, только если это жилье является единственным для несовершеннолетних детей. При этом ипотечный долг не спишут, просто вопрос дальнейших выплат на время заморозят.
Но с 2019 года в России заработал механизм "ипотечных каникул". Теперь если у должника возникли жизненные трудности, например он потерял работу или серьезно заболел, то на полгода он сможет уменьшить выплаты или совсем отложить их. Что нужно сделать, чтобы "уйти на каникулы", читайте в другом нашем материале. Кроме того, в 2020 году власти предусмотрели дополнительный механизм "кредитных каникул" — рассчитывать на них физлица и ИП могут не только по ипотеке, но и по потребительским займам тоже.
Но если у меня нет имущества? А машина и квартира проданы год назад...
Если суд признает вас банкротом, ваши долги будут списаны.
Но, во-первых, арбитражный управляющий может оспорить сделки заемщика за последние три года. Так что, предвидя банкротство, спешно продавать машину или переписывать на родственников квартиру — занятие бессмысленное.
Во-вторых, если человек спешно расстается с имуществом накануне банкротства, то его могут обвинить в преднамеренном банкротстве или сокрытии имеющегося имущества. За это должнику может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
Каковы последствия банкротства для физлица?
Человек, признанный банкротом, в течение трех лет не сможет занимать управленческие должности.
Пока длится производство по делу о банкротстве, гражданин не сможет выезжать за границу.
В течение пяти лет после решения суда банкрот обязан сообщать своим кредиторам об этом факте. При этом его кредитная история будет испорчена навсегда: вряд ли найдутся желающие занять ему средства. Но если все-таки найдутся и человек снова наберет кредитов, повторно объявить себя несостоятельным он может не раньше чем через пять лет.
И важно — не всякая процедура банкротства бесплатная. Судебная стоит денег, а вот внесудебная осуществляется "без взимания платы".
И сколько стоит банкротство?
Судебная процедура банкротства — это не дешево, напоминают в проекте ЦБ. Придется потратиться на:
- госпошлину — 300 рублей. Нужно уплатить при подаче заявления в суд;
- оплату публикаций на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) — чуть больше 400 рублей за каждое сообщение. А нужно будет разместить информацию обо всех основных решениях суда: об обоснованности вашего заявления, утверждении плана реструктуризации, о проведении торгов по продаже имущества и т.д.;
- публикацию в газете "Коммерсантъ" данных о реструктуризации долга или продаже имущества. Это обязательно, как и публикация в ЕФРСБ. Цена составляет 225,54 рубля за 1 кв. см. По данным проекта ЦБ, одна такая публикация может стоить до 7 тыс. рублей, а их может быть несколько;
- почтовые расходы для обмена документами с кредиторами и государственными органами;
- услуги арбитражного управляющего и его расходы, которые возникают при реализации имущества. Сперва, когда вы только начнете процедуру банкротства, нужно будет внести на депозит суда 25 тыс. рублей. Если денег нет, то можно попросить отсрочку до первого судебного заседания. Затем финансовый управляющий может привлечь к работе независимых экспертов — их работу тоже придется оплатить.
Как раз "скрытые" траты — одна из серьезных проблем признания банкротства через суд. Люди часто думают, что им достаточно будет оплатить госпошлину и услуги управляющего, но это оказывается не так. При банкротстве физлиц возникает много расходов — особенно во время реализации имущества. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин, говоря о необходимости удешевить процедуру банкротства, отметил, что ее стоимость сейчас может достигать 200 тыс. рублей.
Как раз на решение этой проблемы и нацелен закон о введении внесудебного банкротства.