Как объявить себя банкротом и списать долги, если вы — физлицо

Судебная процедура банкротства.

Начать ее может любой человек, который задолжал не менее 500 тыс. рублей и задерживает платеж более чем на 90 дней. Также инициировать этот процесс могут налоговые органы и сами кредиторы — чаще всего это банк, иногда — другое физическое лицо, если должник занял деньги под расписку.

Внесудебная процедура банкротства.

По условиям рассматриваемого в Госдуме законопроекта обратиться к ней смогут граждане, задолжавшие от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и в отношении которых приставы завершили исполнительное взыскание, потому что не нашли никакого имущества для оплаты задолженности. То есть для начала кто-то из кредиторов должен будет через суд потребовать вернуть ему долг. И уже после того, как приставы подтвердят, что средств у должника для этого действительно нет, последний сможет претендовать на внесудебное банкротство.

Кроме того, закон разрешает объявить о банкротстве при любой сумме долга — если человек предвидит, что не сможет погасить свои долги и только в случае неплатежеспособности, то есть когда размер задолженности больше стоимости его имущества.