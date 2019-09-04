Минэкономразвития предложило снизить цену банкротства для физлиц до 10 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ разрабатывает предложение по удешевлению стоимости процедуры банкротства для физических лиц с 200 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом в интервью Business FM в рамках Восточного экономического форума сообщил глава МЭР Максим Орешкин.

"Вот сейчас мы вносим предложение для того, чтобы стоимость этой процедуры (банкротства) для человека упала до 10 тыс. рублей. С 200 тыс. до 10 тыс., чтобы эту процедуру можно было пройти гораздо проще", - отметил он.

По словам министра ответственность должен нести не только заемщик, но и банки.

"Очевидно, что люди в тяжелой ситуации должны проходить процедуру банкротства. Это будет иметь для них последствия с точки зрения их будущего кредитного профиля, все будут понимать, что они уже один раз не справились со своими долгами. Это та цена, которую они заплатят за свое неразумное поведение. Но очевидно, что потеря по этому кредиту должна стать убытком банков и банки тоже должны думать о том, кому и как они выдают кредиты. Они должны работать со своим заемщиком. Не наживаться на нем, а работать для того, чтобы он имел умеренные долговые нагрузки, понимал свой кредитный профиль, и объяснять ему риски", - пояснил он.