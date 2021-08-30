"Лаборатория Касперского" нашла в Google Play новые фейковые приложения с соцвыплатами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" в августе 2021 года обнаружили в маркетплейсе Google Play новые фейковые приложения с социальными выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"В августе 2021 года эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в популярном магазине несколько новых скамерских приложений, эксплуатирующих тему социальных выплат, в том числе в связи с коронавирусной инфекцией. Приложения созданы с целью выманить деньги пользователей. Если человек скачивает и открывает любое из них, он автоматически попадает на мошенническую страницу, где его просят для получения денег ввести личные данные (ФИО и дату рождения) и оплатить взнос якобы за оформление перевода или юридические услуги. Но, выполнив это требование, человек не получает ничего. Нацелены такие приложения на пользователей в России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники предлагают компенсации в размере от 12 тыс. до 300 тыс. рублей. При этом мошенники просят комиссию в среднем порядка 300 рублей. По данным компании, число установок приложений на момент написания материала превысило 20 тыс., потенциально мошенники могли получить до 6 млн рублей.

"Несмотря на то, что социальные выплаты в связи с коронавирусной инфекцией уже не производятся, злоумышленники активно используют эту тему в своих схемах. Что касается непосредственно темы легкого заработка, то, только по нашим данным, количество таких мошеннических писем, нацеленных на русскоязычных пользователей, во втором квартале 2021 года выросло в три раза и превысило 2 миллиона. Такие сообщения также могут рассылаться и в мессенджерах, и опасность такого контента в том, что он очень виральный: зачастую пользователи, не разобравшись сами, делятся им друг с другом", - приводятся в сообщении слова старшего контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Татьяны Щербаковой.

Компания уведомила Google о скамерских приложениях в Google Play, в настоящее время они удалены из магазина.

Эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендовали перепроверять любую информацию, связанную с возможностью получить деньги, в том числе якобы от официальных организаций, не переходить по подозрительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах и соцсетях, изучать приложения перед установкой: обращайте внимание на отзывы пользователей, рейтинг приложения и имя разработчика.