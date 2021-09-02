Практическое применение. Сможет ли Дальний Восток стать локомотивом изменений в России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Стремительно меняющееся в мире отношение к климатическим изменениям, к востребованности ресурсов, к структуре занятости и всей экономике могут стать для российского Дальнего Востока возможностью использовать идущие трансформации для ускоренного развития. Практические вопросы новых проектов обсудят порядка 4 тыс. участников из более чем 60 государств на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который в четверг начинает свою работу на острове Русский во Владивостоке.

В этом году основная программа ВЭФ будет проходить со 2 по 4 сентября. Число участников в этом году по сравнению с рекордными 8,5 тысячи человек в 2019 году снижено в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы обеспечить безопасное и комфортное проведение мероприятия. Кроме того, на форуме будет активно задействован гибридный формат, позволяющий многим гостям участвовать дистанционно, в том числе с помощью телемостов из специальных студий в Сеуле, Шанхае и Токио.

Вынужденные ограничения не повлияли на насыщенность программы. Только в ее деловой части более 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги "Россия - АСЕАН", "Россия - Корея", "Россия - Япония", "Россия - Индия", "Россия - Китай", "Россия - Европа" и международные конференции.

Приоритеты форума

Ключевая тема ВЭФ-2021: "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Программа разделена на четыре основных тематических блока: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток - новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире". Среди участников дискуссий первые лица зарубежных стран, руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, крупные инвесторы и предприниматели, а также делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Основная цель дискуссий - поиск практических решений для раскрытия уникального потенциала Дальнего Востока и развития всей российской экономики, а также расширения международного сотрудничества в АТР. Площадка форума будет традиционно использоваться для привлечения инвестиций, обмена информацией, мнениями и опытом взаимодействия власти и бизнеса, поиска оптимальных форм поддержки предпринимателей и инвесторов, решений в развитии транспортной, энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры с условием обеспечения экологической безопасности региона. В том числе с учетом экономических и социальных последствий пандемии.

Также в рамках форума впервые пройдет трек "Молодежный ВЭФ", на котором обсудят такие темы, как образование и карьера, предпринимательство, новые медиа. Запланированы презентация молодежных инициатив и проектов, встречи молодежи с известными спортсменами.

С участием первых лиц

Главным событием станет пленарное заседание, которое состоится 3 сентября. Традиционно на нем выступит президент России Владимир Путин, также планируется участие президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха. С видеообращением выступят президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча.

Участие Владимира Путина в форуме традиционно не ограничится пленарным заседанием. В его преддверии у президента запланирована видеовстреча с модераторами и спикерами сессий ВЭФ, в числе которых будут и представители бизнеса. Они доложат главе государства об итогах дискуссий, о вопросах, которые будут главными на форуме.

Также Владимир Путин осмотрит на площадке ВЭФ в Дальневосточном федеральном университете интерактивную презентацию с результатами развития округа. По видеосвязи планируется подключить резидентов территорий опережающего развития, готовых к запуску своих производств. В режиме видеосвязи Путин также примет участие в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регион, в том числе иностранными. На полях форума пройдет и другое мероприятие главы государства - совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО в режиме видеоконференции.

Региональная повестка

Порядка 28 сессий форума будет посвящено непосредственно обсуждению перспективных направлений развития Дальнего Востока. Будут подняты темы сельскохозяйственного развития региона, конкурентной среды за возможность инвестировать в дальневосточные проекты, вопросы эффективности и возможного расширения программы инвестиционных квот на вылов рыбы и краба, урбанистики городов ДФО, развития транспортно-логистических возможностей.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики покажет на форуме выставку об итогах новой экономической политики в ДФО. На ней министерство представит ключевые отрасли экономики региона, возможности для инвестирования, деятельность и задачи институтов развития, а также реализуемые и перспективные инвестиционные проекты, механизмы входа в льготные экономические зоны ТОР и "Свободного порта Владивосток".

В рамках выставки "Добро пожаловать на Дальний Восток!" пять министерств РФ представят свои инвестиционные возможности, преференции и мегапроекты макрорегиона в сфере международного сотрудничества. Будут представлены стенды Генпрокуратуры, ФМБА, Роспотребнадзора, совместный стенд Росреестра и АО "Роскартография", а также экспозиции Россотрудничества и Росрыболовства. Также регионы ДФО традиционно презентуют свой туристический и экономический потенциал на "Улице Дальнего Востока" - выставке достижений, которая является неотъемлемой частью каждого ВЭФ.

Социальная ответственность

На сессиях форума обсудят и возможность создания регионального "санитарного щита" в Азиатско-Тихоокеанском регионе на примере российского проекта, влияние пандемии на реформирование системы оказания медпомощи на Дальнем Востоке и возможные перспективы ее развития в этом регионе. В рамках форума проведут дискуссию о роли женщин в формировании здорового общества и проанализируют потенциал применения искусственного интеллекта в борьбе с пандемиями.

В теме российского рынка труда будут подняты вопросы привлечения высококвалифицированных мигрантов и эффективных прогнозов развития рынка. Тема молодежной занятости найдет отражение в сессии "Массовое вовлечение молодежи в предпринимательство: современные реалии и перспективы развития", которая откроет молодежную программу второго дня форума. Спикеры обсудят возможность массового вовлечения молодежи в предпринимательство, а также роль вуза как стартовой площадки для развития предпринимательской инициативы.

Экологическая безопасность

Традиционно большое внимание на форуме будет уделено вопросам экологии. Представители различных министерств, ведомств и бизнеса обсудят перспективы развития экономики замкнутого цикла на Дальнем востоке и в Арктике, как эффективно реализовывать стратегию развития лесопромышленного комплекса до 2030 года, проблемы лесовосстановления, как развивать природный туризм, в том числе на особо охраняемых территориях.

Культурная программа

Также в рамках форума затронут проблемы развития культурных проектов на территории макрорегиона как одной из составляющих частей национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока.

В качестве примера - дни якутского кино на форуме. В последние годы Республика Саха (Якутия) стала важным центром кинопроизводства России, который также называют "Сахавуд", по аналогии с Голливудом: здесь выпускается по восемь-десять кинокартин в год, за последние десять лет свет увидело 95 полнометражных художественных фильмов различных жанров, многие из них приняли участие в международных кинофестивалях.

Забайкальский край, который только два года назад вместе с Бурятией вошел в состав Дальневосточного федерального округа, организует выставку "Забайкальский край. Полет". Здесь будут представлены уникальные работы известного скульптора Дашинимы Намдакова и знаменитого оружейника Жигжита Баясхаланова - уроженцев Забайкалья. Экспозиция расскажет о неповторимой и самобытной культуре коренного народа региона.

Также для гостей ВЭФ выступит Тихоокеанский симфонический оркестр: в программе 3 сентября сочинения Глинки и Мусоргского, Дворжака и Верди, Гуно и Оффенбаха. В тот же вечер на Приморской сцене Мариинского театра даст концерт народная артистка России Хибла Герзмава.

Сила спорта

На форуме традиционно насыщенная спортивная программа. Ее центральным событием станет ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Владимира Путина. Организаторы объявили, что соревнования этого года пройдут в новом формате матчевой встречи юниорских сборных России и мира.

Как и на всех предыдущих форумах на ВЭФ пройдет хоккейный гала-матч среди представителей деловой и политической элиты. Также будут соревнования по керлингу, баскетболу, футболу, теннису. Будет насыщенная спортивная программа водных видов: от набирающего популярность SUP - чемпионат России пройдёт в рамках форума, - до парусной регаты.