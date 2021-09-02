Мэр Владивостока заявил, что бизнес может рассчитывать на контракты по уборке снега

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Частные предприятия во Владивостоке уже в 2021 году получат доступ к контрактам на уборку снега с улиц города, заявил в четверг мэр Владивостока Константин Шестаков во время сессии "Малый бизнес в городской экономике" Восточного экономического форума.

"Уборка в снегопады во Владивостоке обычно выходит на федеральную повестку и здесь мы тоже видим возможность решения этого вопроса в содружестве с бизнесом. Мы предусмотрели, в том числе на этот год, возможность передачи части этих работ на аутсорс [использование внешних ресурсов]. Раньше эту работу выполняли в большей степени наши муниципальные предприятия", - сказал Шестаков в качестве примера возможной поддержки муниципалитетами малого бизнеса.

Он также добавил, что администрация города приняла решение перейти на трехлетние контракты с автотранспортными предприятиями Владивостока, которые обеспечивают автобусные перевозки жителей. Ранее эти контракты заключались на один год, что серьезно ограничивало для бизнеса возможность долгосрочного планирования и инвестирования.

Владивосток расположен на нескольких возвышенностях и имеет сложный рельеф. Зимой во время снегопадов транспортная ситуация на городских дорогах сильно ухудшается. На некачественную и несвоевременную уборку снега с дорог неоднократно указывала прокуратура Приморья, власти края и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьер Юрий Трутнев.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.