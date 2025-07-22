Передача сим-карт в России штрафуется, а смартфоны подлежат досмотру. Так ли это?

А что на самом деле? 2

Говорить об утверждении штрафов пока преждевременно. Соответствующий законопроект может быть принят Госдумой уже сегодня. Как сообщили ТАСС в Роскомнадзоре, новые поправки в законодательство призваны стать барьером для мошенников, приобретающих у россиян сим-карты и аккаунты в преступных целях. Разработанные меры должны и предостеречь граждан от передачи своих номеров посторонним лицам.

При этом, как заявил ТАСС автор поправок, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, в случаях передачи номеров близким родственникам наказания не последует.

"Федеральный закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года изменил правила оборота сим-карт. Так, в статью 45 Закона "О связи" №126-ФЗ добавлены пункты 9 и 10. Они прямо запрещают передачу номера посторонним, но разрешают свободно отдавать его членам семьи и иным близким родственникам, перечисленным в Семейном кодексе, — подробно разъясняет управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. — Ограничений по сроку пользования нет, поэтому сценарий, когда мать оформляет договор на себя и дает карту ребенку "на постоянку", остается легальным как до, так и после 1 сентября 2025 года (именно с этой даты заработает упомянутый пункт 10 — прим. ТАСС)". То же касается случаев, когда номер изначально покупался для несовершеннолетнего ребенка. По достижении им 18 лет ничего переоформлять не требуется — родственная связь сохраняет льготу, добавляет эксперт.

"Новый же законопроект (вносит поправки в КоАП, дополняя его статьей 13.29¹ — прим. ТАСС) предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в случаях, когда номер передается лицу вне круга близких родственников или используется в целях обезличивания (например, сдается в аренду анонимным клиентам), — продолжает Русяев. — Предусмотренные в законопроекте исключения разрешают безвозмездно и кратковременно передавать номер иному лицу для получения услуг связи в личных целях".

Информация о том, что россиян теперь будут штрафовать за использование VPN, посещение Instagram, Facebook (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) или других заблокированных платформ, является лишь выдумкой пользователей соцсетей.

Рассматриваемые поправки не вводят повсеместного запрета на использование VPN или контроль за действиями граждан в Сети. Они призваны пресечь целенаправленный обход блокировок для просмотра материалов, которые официально признаны экстремистскими и включены в специальный список, опубликованный Минюстом России, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. А вот за умышленный поиск в интернете таких материалов будет грозить штраф до 5 тыс. рублей.

Что касается опасений граждан о доступе полиции к личным телефонам, то они преувеличены. "Установленная процедура досмотра личных вещей не позволяет должностному лицу получить доступ к содержимому мобильного телефона, максимум, который допускается, — это изучение внешних признаков устройства, — разъясняет преподаватель, младший научный сотрудник юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Данила Магунов. — При этом даже в таком случае у должностного лица должно быть достаточное основание для проведения досмотра. Например, таким основанием может послужить наличие сведений о краже устройства, внешне сходного по признакам". Получить доступ к содержимому мобильного устройства можно только по решению суда или с добровольного согласия владельца. При наличии судебного решения ограничение доступа к тайне переписки и запрет на вторжение в частную жизнь не применяются к лицам, в отношении которых ведутся оперативно-разыскные мероприятия, напоминает эксперт.