Госдума 22 июля может принять закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Согласно документу, за умышленный поиск в интернете таких материалов будет грозить штраф до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 22 июля может рассмотреть в третьем чтении законопроект о штрафах до 5 тыс. рублей за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Это следует из карточки законопроекта, размещенной в думской электронной базе.

Законопроект был внесен в октябре 2024 года группой депутатов и принят в первом чтении в январе текущего года, во втором - 17 июля. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Штраф от 3 до 5 тысяч рублей будет грозить гражданам за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN.

Изменения также вносятся в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Так, за распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей.

Новой статьей 13.52 (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен) вводятся штрафы для владельцев VPN-сервисов за несоблюдения запрета предоставлять доступ к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ, а также за неисполнение установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором. Штрафы за такие нарушения составят от 50 до 80 тыс. рублей для граждан, от 80 до 150 тыс. рублей - для должностных лиц, от 200 до 500 тыс. рублей - для юрлиц. Повторные нарушения повлекут за собой штраф от 100 до 200 тыс. рублей, от 200 до 300 тыс. рублей, от 800 тыс. рублей до 1 млн рублей соответственно.

Вводятся штрафы за передачу другому лицу абонентского номера, выделенного на основании договора об оказании услуг. Незаконная передача абонентского номера третьему лицу повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Также штраф предусмотрен за передачу данных для регистрации и входа в личные аккаунты. За передачу такой информации иному лицу предлагается установить штраф от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 50 до 100 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тыс. рублей - для юрлиц. В примечаниях к статьям указано, что административным правонарушением не будет считаться безвозмездная кратковременная передача номера для использования в личных целях, как и передача данных для входа в личный аккаунт другому лицу для правомерного использования.

Непропуск машин с мигалкой

Изменения также вносятся в статью КоАП о непредоставлении преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. За непропуск автомобиля с нанесенными специальными цветографическими схемами, надписями, с включенным проблесковым маячком синего цвета или маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Аналогичное наказание предусмотрено за непропуск автомобиля без нанесенных специальных цветографических схем, надписей, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства.