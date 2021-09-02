Путин дал старт новым инвестиционным проектам на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал старт четырем инвестиционным проектам на Дальнем Востоке и заверил, что власти будут поддерживать все подобные начинания.

Глава государства в четверг на полях Восточного экономического форума ознакомился с результатами развития Дальнего Востока в формате интерактивной презентации. Также были представлены новые проекты.

Путин поздравил инвесторов "с правильным выбором места приложения усилий, капиталов", специалистов предприятий, которые начинают новую работу. "Это четыре проекта, но за последние годы здесь таких проектов и большего масштаба, и чуть поменьше, уже возникли тысячи", - констатировал президент. "Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия по развитию Дальнего Востока, это безусловно пойдет на пользу развитию Дальнего Востока и всей огромной страны", - подчеркнул глава государства.

"Начинайте!" - дал Путин команду на старт проектов.

На Дальнем Востоке начинается реализация четырех проектов в сферах сельского хозяйства и автомобилестроения.