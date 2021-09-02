Владивосток обладает экономическим потенциалом для создания города-миллионника

Как отметил Шестаков на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), крупные строительные компании уже заинтересовались проектами в столице Приморья: "Фундамент экономический для того, чтобы этот проект выстрелил, он уже есть. <…> Я говорю об уже сформировавшемся спросе на кв. м во Владивостоке по достаточно высокой цене, рыночная цена кв. м во Владивостоке крайне привлекательна для инвестиций".

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что создать на основе Владивостока первую в Дальневосточном федеральном округе агломерацию с населением 1 млн человек планируется через десять лет. Достичь этого власти намерены за счет строительства города Спутник и кольцевой дороги вокруг столицы Приморья. Также в агломерацию могут войти город Артем и застройки проекта "Дальневосточный квартал" на 50 тыс. жителей.

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Рыночная стоимость кв. м жилья во Владивостоке является привлекательной для инвесторов и создает экономический потенциал для реализации проекта "Большой Владивосток" по созданию города-миллионника, сообщил в четверг глава города Константин Шестаков. При этом не все представители экспертного сообщества согласны с необходимостью такого проекта на Дальнем Востоке.

По словам мэра, крупные застройщики начали просить большие участки под комплексные проекты, при этом на территории города более 640 га земли не используется "качественным образом".

"У нас есть большой проект, он разрабатывался еще в советские годы, это дополнительный район Владивостока - район Уссурийский, это 511 га, на которых возможна застройка. И мы в двух шагах от того, чтобы эти земельные участки были переданы в муниципалитет для комплексной застройки", - добавил Шестаков.

Вопрос востребованности

Несмотря на экономическую привлекательность укрупнения городов на Дальнем Востоке, необходимо также сдерживать отток жителей в подобные города из малонаселенных районов макрорегиона. Об этом ТАСС сообщил президент торгово-промышленной палаты Камчатского края Дмитрий Коростелев.

"Сегодня властями решается непростая задача - изменить складывающийся веками урбанизированный, серый облик наших населенных пунктов. Я не готов говорить о том, что создание городов-миллионников или объединение Владивостока и Артема в такую плотную агломерацию является востребованным решением - это все же вопросы Приморья, но мне представляется, что, когда мы увлекаемся агломерационными процессами, мы тем самым оскудняем людскими ресурсами те самые территории, из которых эти ресурсы привлекаются", - сказал Коростелев.

При этом эксперт подчеркнул, что при правильном подходе создание городов-спутников может стать дополнительной мерой по привлечению населения на Дальний Восток из перенаселенных территорий России.

Позиция федерального центра

Как ранее сообщил ТАСС вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, он поддерживает предложение о строительстве города Спутник и усилении агломерации Владивостока. По словам полпреда, проект позволит понизить цены на жилье, а также повысит качество жизни. При этом Трутнев подчеркнул, что параллельно необходимо улучшать и существующие города Дальнего Востока.

Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с проектом строительства города Спутник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Эта идея может быть представлена на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое Путин проведет 2 сентября.

Владивосток - город и порт на Дальнем Востоке России, политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона, административный центр Приморского края. Является одним из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна, главная база Тихоокеанского флота. Численность населения - 600,8 тыс. человек.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.